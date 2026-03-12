Χανιά:Εθελοντική Δενδροφύτευση στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, 10:00 – 14:00

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τη συμβολή της περιβαλλοντικής οργάνωσης We4all, της ΔΕΔΙΣΑ, του Δήμου Χανιών και εθελοντών, διοργανώνει Εθελοντική Δενδροφύτευση στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε μια δράση για το πράσινο και τη φύση!

Ημέρα & Ώρα: Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, 10:00 – 14:00

Τοποθεσία: Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά

Τί να φέρετε: Εργαλεία κήπου (φτυάρια, γάντια), καπέλο, νερό, όρεξη για δουλειά και διασκέδαση!

Τί θα κάνουμε: Φύτευση δέντρων και φυτών!

Στόχος: Να δημιουργήσουμε έναν πιο πράσινο και φιλόξενο χώρο για όλους και να συμβάλουμε στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς του Πάρκου Χλωρίδας και Πανίδας

Ελάτε να ενώσουμε δυνάμεις για το περιβάλλον!

Πληροφορίες:

Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας: τηλ. 2821037071