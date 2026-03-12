Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών:Συλλαλητήριο ενάντια στην πολεμική εμπλοκή – Πέμπτη 12/03 στις 18:00 στην πλατεία Ελευθερίας

ΑΝΤΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 6μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!

ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! ΔΕ ΘΑ ΘΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ!

ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΠΑΛΗ σε κάθε γραφείο, εργοτάξιο, εταιρεία!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι σε εξέλιξη εδώ και 10 μέρες με την κυβέρνηση της ΝΔ να φέρνει τον λαό μας ακόμα πιο κοντά στο μακελειό. Δεν της αρκεί η στήριξη που παρέχει στους μακελάρηδες ΗΠΑ – Ισραήλ και στα δολοφονικά πολεμικά τους σχέδια. Με την αποστολή φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο εμπλέκει ακόμα βαθύτερα τη χώρα στον πόλεμο.

Τα προσχήματα περί «άμυνας του νησιού» είναι προκλητικά. Στόχος είναι η στήριξη των βρετανικών βάσεων και των ΝΑΤΟικών υποδομών που αποτελούν κρίσιμο κρίκο στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Ενώ η αποστολή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία

αποκαλύπτει για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε ενεργό κρίκο της πολεμικής κλιμάκωσης και καταρρίπτει από τη μία τα σενάρια περί προστασίας του Κυπριακού ελληνισμού και από την άλλη διαψεύδει όσους σπεύδουν να καθησυχάσουν τον ελληνικό λαό ότι η Σούδα είναι εκτός κινδύνου από πιθανό πλήγμα.

Η αλήθεια είναι ότι βάζουν τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα το λαό και τη νεολαία της Κρήτης , με τη Σούδα να είναι μέσα στην εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων σε τεράστιους κινδύνους! Μας μπλέκουν σε έναν πόλεμο, που δεν είναι δικός μας! Που γίνεται για τα κέρδη και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων! Αυτών δηλαδή που μας εκμεταλλεύονται και σε περίοδο ειρήνης καθημερινά για να αυξάνουν τα κέρδη τους!

Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του πολέμου και της εμπλοκής, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που υποκριτικά εμφανίζονται «ανήσυχα» ενώ στηρίζουν την ίδια επικίνδυνη πορεία. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε εμείς! Με αποφασιστικότητα και μαζικότητα! Να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση της ΝΔ ότι δεν έχει καμιά νομιμοποίηση, να στηρίζει τη σφαγή άλλων λαών και να εμπλέκει το λαό μας στα σχέδιά τους.

Οι εργαζόμενοι, ο λαός δεν έχουμε καμία δουλειά να γίνεται η χώρα μας και το νησί μας στόχος αντιποίνων για έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας! Τις συνέπειες των πολέμων τους τις πληρώνει πάντα ο λαός. Τις πληρώνουμε με την ακρίβεια στην ενέργεια και στα τρόφιμα, με νέους φόρους για εξοπλισμούς και στρατιωτικές δαπάνες, με περικοπές σε μισθούς, υγεία και παιδεία.

Την ώρα που δισεκατομμύρια δίνονται για φρεγάτες, πυραύλους και πολεμικές αποστολές, ο λαός καλείται να «σφίξει κι άλλο το ζωνάρι» για να καλυφθούν οι ανάγκες του πολέμου. Είναι εξοργιστικό να βλέπουμε την τεράστια ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και, αντί αυτή να αξιοποιείται για να βελτιώνει τη ζωή των εργαζομένων, να κατευθύνεται σε πολεμικούς εξοπλισμούς και καταστροφή.

Την ώρα που σήμερα θα μπορούσε να μειώνεται ο χρόνος εργασίας και να αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων, δισεκατομμύρια δαπανώνται για πολέμους και στρατιωτικές αποστολές.

Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό και όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Τώρα απαιτείται ξεσηκωμός! Οι φλόγες του πολέμου είναι στη γειτονιά μας, αν δεν ξεσηκωθούμε θα έρθει η σειρά μας. Να δυναμώσει ο αγώνας, για να μπει φρένο στα σχέδια που μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων.

• Να κλείσει τώρα η Βάση της Σούδας και όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟΙΚΕΣ βάσεις. ΕΞΩ από το ΝΑΤΟ!

• Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία.

• Να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, τα F-16 και κάθε ελληνικό πολεμικό μέσο που βρίσκεται εκτός συνόρων.

• Κανένας Έλληνας φαντάρος εκτός συνόρων!

• Δε θα πληρώσουμε εμείς την ακρίβεια των πολέμων τους σε καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης !

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΛΑΟΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥΣ!