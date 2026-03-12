Παρέμβαση Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τη θέσπιση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 Δόσεις

Προτάσεις για να διασφαλιστεί η λειτουργική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και παράλληλα η δυνατότητά τους να καλύπτουν με συνέπεια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, υπό τις τρέχουσες διεθνείς συνθήκες, καταθέτει με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου επανέρχεται στο θέμα της θεσμοθέτησης, αναγκαίας περισσότερο από ποτέ, ενός ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ο οποίος – ακόμη και σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης – θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καλύπτουν, αποκλειστικά, συγκεκριμένες βασικές υποχρεώσεις, όπως μισθοδοσία εργαζομένων, πληρωμή τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων (όπως ο ΦΠΑ) και εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών.

Επίσης, προτείνει να ισχύσει νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν είχαν αποδώσει σημαντικά δημοσιονομικά αποτελέσματα χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικά ο κ. Καρκανάκης αναφέρει στην επιστολή του προς τον κ. Πιερρακάκη:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας δύο παρεμβάσεις πολιτικής που θεωρούμε κρίσιμες για τη διασφάλιση της λειτουργικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των δημόσιων εσόδων.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στον ενεργειακό τομέα, με ενδεχόμενη αύξηση των τιμών πετρελαίου και του κόστους ενέργειας, δημιουργούν ένα νέο κύκλο οικονομικών πιέσεων για τις επιχειρήσεις.

Από την άλλη τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Εφορία και ΕΦΚΑ διογκώνονται, οι υφιστάμενες ρυθμίσεις παραμένουν αναποτελεσματικές και η εισπραξιμότητα κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Σε αυτό το περιβάλλον, η πολιτεία καλείται να διαμορφώσει εργαλεία που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα και θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν, να διατηρούν θέσεις εργασίας και να παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

1. Θέσπιση Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Τραπεζικού Λογαριασμού

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ειδικού «ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού». Σήμερα, σχεδόν το σύνολο των επιχειρηματικών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος, γεγονός που καθιστά τις κατασχέσεις λογαριασμών ένα μέτρο με ιδιαίτερα έντονες συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η πρακτική της κατάσχεσης ποσών για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες συχνά εξαντλεί πλήρως τη ρευστότητα μιας επιχείρησης. Αποτέλεσμα είναι πολλές επιχειρήσεις να αδυνατούν να καλύψουν βασικές λειτουργικές τους υποχρεώσεις, οδηγούμενες σε διακοπή δραστηριότητας, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στην απασχόληση, αλλά εντέλει στην εισπραξιμότητα των οφειλών.

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία τη θέσπιση ενός ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ο οποίος – ακόμη και σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης – θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καλύπτουν συγκεκριμένες βασικές υποχρεώσεις, όπως:

• την καταβολή μισθοδοσίας εργαζομένων

• την πληρωμή τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων (όπως ο ΦΠΑ)

• την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών

Σήμερα παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τρέχουσες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο να αδυνατούν να το πράξουν, επειδή οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο ασφυκτιούν οικονομικά οι επιχειρήσεις, αλλά και το ίδιο το κράτος στερείται άμεσα έσοδα.

Το ύψος του ακατάσχετου ποσού θα μπορούσε να προσδιορίζεται βάσει των απολογιστικών στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης, δημιουργώντας έτσι μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και της διατήρησης της λειτουργικής συνέχειας των επιχειρήσεων.

2. Νέα ρεαλιστική ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η θέσπιση μιας νέας, ρεαλιστικής και δίκαιης ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις αποτελεί πλέον αναγκαία επιλογή πολιτικής.

Τα τελευταία χρόνια οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τον ΕΦΚΑ συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ οι υφιστάμενες ρυθμίσεις περιορισμένου αριθμού δόσεων αποδεικνύονται συχνά μη βιώσιμες για πολλές επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, σημαντικό μέρος των οφειλών παραμένει εκτός ρύθμισης και η πραγματική εισπραξιμότητα κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Μια νέα ρύθμιση έως 120 δόσεων θα μπορούσε να προσφέρει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο επανένταξης των οφειλετών στην κανονικότητα, επιτρέποντας:

• την αποπληρωμή παλαιών χρεών με βιώσιμους όρους

• την ομαλή εξυπηρέτηση τρεχουσών υποχρεώσεων

• την αύξηση της πραγματικής εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων

• την αποφυγή νέων λουκέτων σε επιχειρήσεις που παραμένουν παραγωγικά ενεργές

Η εμπειρία προηγούμενων αντίστοιχων ρυθμίσεων έχει δείξει ότι τέτοιου είδους εργαλεία μπορούν να αποδώσουν σημαντικά δημοσιονομικά αποτελέσματα χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Συμπερασματικά, οι δύο αυτές παρεμβάσεις – η θέσπιση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και μια νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις – αποτελούν συμπληρωματικά εργαλεία οικονομικής πολιτικής. Από τη μία πλευρά προστατεύουν τη λειτουργική ρευστότητα των επιχειρήσεων και από την άλλη ενισχύουν την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής οικονομική αστάθεια, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αύξηση του ενεργειακού κόστους δημιουργούν νέες πιέσεις στην πραγματική οικονομία, θεωρούμε ότι η υιοθέτηση τέτοιων μέτρων μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας συνολικά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία ή τεχνική συμβολή που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια δίκαιη και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου.»