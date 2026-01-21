ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Φωτιά σε οικία στην περιοχή Τεφέλι – Συναγερμός και εκτεταμένες ζημιές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σπίτι στο Τεφέλι Αρχανών Αστερουσίων. Στο σημείο έφτασαν τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες που έσβησαν εγκαίρως τη φωτιά, χωρίς τραυματισμούς. Τα αίτια ερευνώνται.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε οικία στο Τεφέλι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Είχε στην κατοχή του κάνναβη και ζυγαριά...

0
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο...

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου:Εγκρίσεις έργων και...

0
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 η 2η συνεδρίαση...

Λασίθι:Είχε στην κατοχή του κάνναβη και ζυγαριά...

0
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο...

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου:Εγκρίσεις έργων και...

0
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 η 2η συνεδρίαση...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Αναβάλλεται ο αγιασμός των Υδάτων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στον Κλαδισό λόγω κακοκαιρίας
Επόμενο άρθρο
Επίσκεψη μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρία Λιονή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Είχε στην κατοχή του κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο...

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου:Εγκρίσεις έργων και θεμάτων λειτουργίας του Δήμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 η 2η συνεδρίαση...

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- ημεδαπών για την καλλιέργεια...

Επίσκεψη μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρία Λιονή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς, που τιμάται κάθε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST