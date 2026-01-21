Ηράκλειο: Φωτιά σε οικία στην περιοχή Τεφέλι – Συναγερμός και εκτεταμένες ζημιές

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σπίτι στο Τεφέλι Αρχανών Αστερουσίων. Στο σημείο έφτασαν τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες που έσβησαν εγκαίρως τη φωτιά, χωρίς τραυματισμούς. Τα αίτια ερευνώνται.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε οικία στο Τεφέλι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.