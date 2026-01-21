Επίσκεψη μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρία Λιονή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς, που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Ιανουαρίου, μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησαν σήμερα εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ρεθύμνης, κ. Ηλία Κυριακόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανέδειξαν τη σημασία της αγκαλιάς ως πράξης ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ψυχολογικής στήριξης, ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικών προκλήσεων. Τονίστηκε ο ρόλος του Ερυθρού Σταυρού στην προώθηση των αξιών της προσφοράς, της ενσυναίσθησης και της ανιδιοτελούς βοήθειας προς τον συνάνθρωπο.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, υποδέχθηκε με θερμότητα τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εξήρε το πολυσήμαντο έργο τους, επισημαίνοντας ότι η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς αποτελεί μια υπενθύμιση της ανάγκης για περισσότερη ανθρώπινη επαφή, κατανόηση και κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στις δράσεις του Ερυθρού Σταυρού και τη διάθεση για περαιτέρω συνεργασία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ανταλλαγή ευχών και μηνυμάτων αγάπης, στέλνοντας το μήνυμα ότι μια αγκαλιά μπορεί να αποτελέσει την αρχή για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο και αλληλέγγυο.