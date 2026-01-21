Εξιχνιάστηκε υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- ημεδαπών

για την καλλιέργεια της φυτείας

Επιπλέον, εξιχνιάστηκε υπόθεση διακίνησης ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών με εμπλεκόμενους -5- ημεδαπούς εκ των οποίων ο ένας κατηγορείται και για την καλλιέργεια της φυτείας

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης αποτελούμενη από -80- δενδρύλλια κάνναβης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου την 04.10.2025

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική προανάκριση πρόκυψε ότι τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 35, 26 και δύο 29χρονοι, από κοινού είχαν προβεί στην καλλιέργεια της ανωτέρω φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε από τη συνεχιζόμενη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου ο 35χρονος προέβαινε στην διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε περιοχές του Δήμου Αμαρίου πραγματοποιώντας τουλάχιστον είκοσι εφτά (27) αγοραπωλησίας κατά το χρονικό διάστημα από 02-21.09.2025 σε τέσσερις ημεδαπούς.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται οχτώ ημεδαποί ηλικίας από 18 έως 41 ετών κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση αδικήματα της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.