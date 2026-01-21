Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου:Εγκρίσεις έργων και θεμάτων λειτουργίας του Δήμου

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 η 2η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, υπό την προεδρία του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εργασίες τομής οδοστρώματος, προκειμένου να διέλθουν αγωγοί ύδρευσης στον οικισμό Πάνω Γουβών, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου τροφοδοσίας της δεξαμενής ύδρευσης του οικισμού των Πάνω Γουβών με το δίκτυο μεταφοράς ύδατος του Διυλιστηρίου “Αποσελέμη” και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης στον οικισμό Κάτω Γουβών κατά τμήματα».

2. Μη αποδοχή αιτήματος της ένωσης εταιρειών «ENSER – AMAJ – ENACT ΑΕ», αναδόχου της υπηρεσίας «συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χερσονήσου», για μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας ΑΜΑJ ΑΕ στην εταιρεία ENSER ΑΕ.

3. Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση φωτιστικών στον Καρτερό».

4. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στο Σγουροκεφάλι».

5. Έγκριση του 1ου πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες.

6. Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και δίκυκλων 2025–2027».

7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου στα σχολεία της ΔΕ Επισκοπής».

8. Ορισμός νέας Διευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής για το έτος 2026, σύμφωνα με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

9. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τους Διευθυντές των σχολείων του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2026.

10. Λήψη απόφασης για άσκηση αναίρεσης ή μη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθμ. 323/2025 απόφασης του Γ’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αριθμ. κατ. ΑΓ91/23-09-2022 αγωγή εταιρείας κατά του Δήμου Χερσονήσου. Αποφασίστηκε ομόφωνα η άσκηση αναίρεσης.

11. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου με τον Δήμο Χερσονήσου, ως προς τη διάρκεια ισχύος, για τη σύναψη και παρακολούθηση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατασκευής νέου προσήνεμου μόλου, επέκτασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης και εκσυγχρονισμού–ανάπλασης των υφιστάμενων λιμενικών έργων.

12. Ανάκληση της αριθμ. 9/2025 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου, που αφορούσε στη χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής–μουσικών οργάνων σε επιχείρηση «μπαρ».

Η Δημοτική Επιτροπή, με ομόφωνες αποφάσεις σε όλα τα θέματα, επιβεβαιώνει τον σταθερό προσανατολισμό της στην ενίσχυση των υποδομών, τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.