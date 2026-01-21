ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Είχε στην κατοχή του κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν σχεδόν -80- γραμμάρια κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθη χθες (20.01.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, χθες (20.01.2026) μεσημβρινές ώρες, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία και σε αποθηκευτικούς χώρους του ημεδαπού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -76,6- γραμμάρια κάνναβης
• σπόροι κάνναβης,
• ζυγαριά ακριβείας

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου:Εγκρίσεις έργων και...

0
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 η 2η συνεδρίαση...

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης...

0
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- ημεδαπών για την καλλιέργεια...

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου:Εγκρίσεις έργων και...

0
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 η 2η συνεδρίαση...

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης...

0
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- ημεδαπών για την καλλιέργεια...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου:Εγκρίσεις έργων και θεμάτων λειτουργίας του Δήμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST