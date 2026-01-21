Χανιά: Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο Παναγιώτη

Μετά την αναβολή τον περασμένο Δεκέμβριο, η δίκη του προφυλακισμένου 45χρονου οδηγού ξεκινάει σήμερα στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων στα Χανιά – Η ανακοίνωση της οικογένειας του 23χρονου

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων στα Χανιά θα καθίσει σήμερα, Τετάρτη, ο 45χρονος οδηγός της Πόρσε που τον περασμένο Ιανουάριο οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του 23χρονου Παναγιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία.

Η δίκη είχε αναβληθεί στα μέσα Δεκεμβρίου λόγω ασθένειας του συνηγόρου υπεράσπισης του 45χρονου

Το θανατηφόρο τροχαίο είχε σημειωθεί στη Λεωφόρο της Σούδας στις 11 Ιανουαρίου 2025, ο 45χρονος προφυλακίστηκε, ενώ η δίκη είχε αναβληθεί στα μέσα Δεκεμβρίου λόγω ασθένειας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου.

Τότε, το δικαστήριο είχε αποφασίσει την παράταση της προφυλάκισής του. Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ./ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

Επίσης κατηγορείται για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υπότροπη, οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης και οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Να μην υπάρξει άλλη αναβολή ζητάει η οικογένεια του θύματος

Η οικογένεια του αδικοχαμένου νέου, λίγες ημέρες πριν από τη δίκη, είχε δώσει στη δημοσιότητα ανακοίνωση μέσω της οποίας ζητούσε να μην υπάρξει άλλη αναβολή:

«Ένας χρόνος πέρασε από το έγκλημα που διαπράχθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2025 στη Λεωφόρο Σούδας. Στο έγκλημα που αφαιρέθηκε η ζωή ενός νέου ανθρώπου, του Παναγιώτη μας. Ενός παιδιού που όπου και εάν πήγαινε, όπου συναναστρεφόταν, όπου κι αν εργάζονταν, όλοι μιλούσαν για ένα εξαίρετο παιδί, με ένα σπάνιο χαρακτήρα.

»Ένα υγιές κύτταρο της Χανιώτικης κοινωνίας. Ένα παιδί που βοηθούσε εντός και εκτός της οικογένειάς του. Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες του, κόπηκαν οριστικά σε μια στιγμή.

»Αυτή η σφαγή που γίνεται στους δρόμους της Ελλάδας είναι τραγική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τροχαίων κυρίως οφείλεται σε κακή νοοτροπία αυτών που πιάνουν το τιμόνι, κακοτεχνίες δρόμων και ελλιπή αστυνόμευση, μια αστυνόμευση που άρχισε να γίνεται συστηματική μετά το θανατηφόρο τροχαίο της 11ης Ιανουαρίου με θύμα τον Παναγιώτη μας.

»Ένα όμως ποσοστό, έστω και μικρό – και σε αυτό συγκαταλέγεται και το τροχαίο της 11ης Ιανουαρίου 2025 – οφείλεται και σε αστάθμητους παράγοντες που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα προκύψουν. Δηλαδή να ‘έχεις στο πιάτο’ έναν εν δυνάμει κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση δημόσιο κίνδυνο στα χέρια σου, και αντί να τον οδηγήσεις στο αυτόφωρο όπως καθαρά ορίζει ο νόμος, του επιτρέπεις να φύγει.

»Και έχεις λοιπόν τους υψηλά ιστάμενους καμαρώνοντας να λένε ότι το 2025 καταφέραμε και μειώσαμε το ποσοστό των νεκρών από τροχαία. Οι νεκροί από τροχαία ανέρχονται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε 522 σε όλη τη χώρα για το 2025. Ο προφυλακισμένος ‘οδηγός’ της Porche, με τους ηθικούς αυτουργούς που κλήθηκαν να τον εντοπίσουν και να τον ελέγξουν, έστειλαν ένα παιδί 23 χρόνων στον τάφο και μια οικογένεια στα όρια της απελπισίας.

»Τα όρια της απελπισίας μας δοκιμάζονται και από τις διάφορες πρακτικές που εφαρμόζουν οι συνήγοροι του προφυλακισμένου, που χρησιμοποιούν κάθε είδους πρόφαση, προκειμένου να επιτύχουν την αναβολή της δίκης. Τη μία παραιτούνται οι πρώτοι συνήγοροι, την άλλη ο νέος που ανέλαβε, ζητά αναβολή για να κερδίσει και άλλο χρόνο. Τώρα, στις 21 Ιανουαρίου, ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης, τί μπορεί να ζητήσουν;

»Και αυτοί ζητούν. Αυτοί που αποφασίζουν, πόσο χρόνο σκοπεύουν να τους δώσουν; Ευχόμαστε στις 21 Ιανουαρίου να μην υπάρξει οποιοδήποτε εμπόδιο που θα προκαλέσει ακόμα μια αναβολή.

»Η Οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή».