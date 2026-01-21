Επιχορήγηση μελών Επιμελητηρίου Χανίων για την συμμετοχή τους στην Food Expo 2026.

Το Επιμελητήριο Χανίων έχοντας ως βασική του προτεραιότητα την προβολή των Χανιώτικων Προϊόντων και την στήριξη των Χανιωτών Επιχειρηματιών καλεί τα μέλη του, να δηλώσουν εφόσον ενδιαφέρονται συμμετοχή, στην έκθεση Food Expo Greece 2026 (έκθεση Τροφίμων και Ποτών) και την διοργανώτρια «Forum S.A.» που διοργανώνεται στο Metropolitan Expo στην Αθήνα 14-16 Μαρτίου 2026.

Παρακαλούνται όσες επιχειρήσεις συμμετάσχουν στην έκθεση όπως μας το γνωστοποιήσουν, αποστέλλοντας την συνημμένη φόρμα συμμετοχής στο email: epimel@chania-cci.gr, έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026, έτσι ώστε να επιχορηγηθούν από το Επιμελητήριο Χανίων.

Προϋπόθεση επιχορήγησης κάθε επιχείρησης – μέλους του Επιμελητηρίου είναι η ταμειακή της ενημερότητα στο Επιμελητήριο.