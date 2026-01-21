ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Μυλοποτάμου: Διανομή ειδών παντοπωλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μυλοποτάμου (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και Κέντρο Κοινότητας) στα πλαίσια των δράσεων αλληλεγγύης που αναπτύσσει για την μέριμνα και στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του Δήμου πρόκειται να προχωρήσει σε Διανομή Ειδών Παντοπωλείου την Τετάρτη 28/01/2026 μετά τις 10 το πρωί στο χώρο που στεγάζονται οι κοινωνικές δομές του Δήμου (δίπλα στην Αστυνομία).

Πρόκειται για προϊόντα τα οποία θα διανεμηθούν σε μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, κατόπιν ενημέρωσής τους και τα οποία συγκεντρώθηκαν από την ευγενική προσφορά των κάτωθι φορέων τους οποίους και ευχαριστούμε για άλλη μία φορά :

Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Περάματος
Βρεφονηπιακός Σταθμό Περάματος (γονείς)
Βρεφονηπιακός Σταθμό Αλφάς (γονείς)

Παιδικός Σταθμός Ζωνιανών (γονείς)
Βρεφονηπιακός Σταθμός Λιβαδίων (γονείς)
Το 2ο Νηπιαγωγείο Περάματος (κα. Ρυθιανού Ευαγγελία)

Τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του 1ου Δημοτικού Περάματος
Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Περάματος
Τους μαθητές, γονείς και καθηγητές του Γυμνασίου Περάματος

Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνάσιου Περάματος

Το «Ελαιουργείο Γεραρχάκη»
Την κα. Λαδιανού Δήμητρα για την διάθεση τροφίμων εις μνήμην του συζύγου της.
Την κα. Πανταλού Μαρία για την διάθεση τροφίμων εις μνήμην του πατέρα της.

Την κα.Στριλιγκά Δήμητρα (του Βενιζέλου).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας Δ.Μυλοποτάμου στο τηλέφωνο 2834020419. Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο Πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Λαδιανός Ζαχαρίας

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
