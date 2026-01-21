ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

ΚΚΕ:Πολιτικές Συγκεντρώσεις – λαϊκά γλέντια των Κομματικών Οργανώσεων Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μπροστά στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ και στην Οικονομική Εξόρμηση που έχει προκηρύξει το ΚΚΕ οι Κομματικές Οργανώσεις Ηρακλείου προχωράνε σε Πολιτικές Συγκεντρώσεις με θέμα : «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για το κάλεσμα για τον Σοσιαλισμό!».

Πιο συγκεκριμένα :

Οι Κομματικές Οργανώσεις Μαλεβιζίου και Δυτικών Συνοικιών του ΚΚΕ διοργανώνουν Πολιτική Συγκέντρωση- Γλέντι την Παρασκευή 23 Γενάρη 2026, στη ταβέρνα “Ρεράκης” (Λινοπεράματα), στις 8:00μμ. Θα μιλήσει ο Δημόκριτος Σαλούστρος, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με τον Γιάννη Παξιμαδάκη (μπουζούκι, φωνή) και τον Νίκο Σταματάκη (κιθάρα, φωνή).

• Η ΚΟΒ Μεσαράς του ΚΚΕ διοργανώνει Πολιτική Συγκέντρωση – Λαϊκό Γλέντι το Σάββατο 24 Γενάρη, ώρα 8:00μμ, στην Ταβέρνα «Στροφή» στον Σίβα Θα μιλήσει ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ.
Θα ακολουθήσει λαϊκό – ρεμπέτικο γλέντι με τους : Παντελάκη Γιώργο (μπουζούκι, φωνή) και Μπορμπουδάκη Γιάννη (μπουζούκι, φωνή).

• Η Κομματική Οργάνωση Ανατολικών Συνοικιών του ΚΚΕ διοργανώνει Πολιτική Συγκέντρωση- Γλέντι την Κυριακή 25 Γενάρη 2026, στο καφενείο “Η καλή καρδιά” (Εμμ. Μπαντουβά 66, Πατέλες), στη 1:00μμ. Θα μιλήσει ο Γιάννης Χριστοφοράκης, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με τον Νίκο Γακουμή (μπουζούκι – φωνή) και Γρηγόρη Παλαβράκη (κιθάρα φωνή).

• Οι Κομματικές Οργανώσεις Νοτίων Συνοικιών και Ατσαλένιου – Μασταμπά οργανώνουν Πολιτική Συγκέντρωση- Γλέντι την Κυριακή 25 Γενάρη 2026, στο καφενείο- μεζεδοπωλείο “Δίπορτο” (Ιερολοχιτών 52, Μασταμπάς), στις 2:00μμ. Θα μιλήσει ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με τον Νίκο Καλομοίρη (μπουζούκι) και Γιώργο Κούτσικα (κιθάρα – φωνή).

Κακοκαιρία στη Γαύδο: Ζημιές, αποκλεισμοί και δυσκολίες...

0
Η Γαύδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω ισχυρών νοτιοανατολικών ανέμων...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης...

0
19 Ιανουαρίου 2026 Το απόγευμα της Δευτέρας, 19ης Ιανουαρίου 2026,...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
