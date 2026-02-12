Ηράκλειο:Η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Μαλεβιζίου στο επίκεντρο της συνάντησης του Μεν. Μποκέα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

Στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Γιάννης Μαρή, με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Κώστα Κατσαφάδο, βρέθηκε η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υφυπουργό για τις μελέτες για τα φράγματα ανάσχεσης που βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς και του Παλαιοκάστρου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση των έργων. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα διερευνηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίησή τους.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Μαλεβιζίου, καθώς και η πορεία των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο μετά τη θεομηνία του 2022.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο πλευρών για στενή συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δήμου απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.