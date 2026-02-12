Αναζήτηση
Ηράκλειο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο Αναστάση Παπαληγούρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης αποχαιρετούμε τον Αναστάση Παπαληγούρα, έναν πολιτικό που σφράγισε με την παρουσία και τη δράση του τη δημόσια ζωή του τόπου.

Με πολυετή και συνεπή κοινοβουλευτική διαδρομή, υπηρέτησε τη Νέα Δημοκρατία και την πατρίδα από θέσεις υψηλής ευθύνης, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή. Πορεύτηκε με θεσμική σοβαρότητα, εργατικότητα και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον, αφήνοντας έμπρακτο αποτύπωμα τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία.

Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του, αλλά και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές.»

