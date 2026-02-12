Ρέθυμνο:Οι «Στρίγγλες» και οι «Όλοι Βιτσιόζοι» κυριάρχησαν στο Carnival Basketball League

Το κέφι, οι αυτοσχεδιασμοί, η ψυχαγωγική διάθεση, οι θεαματικές φάσεις και η αποκριάτικη αλεγρία κυριάρχησαν στο Τουρνουά «Carnival Basketball League» που διεξήχθη για δεύτερη διαδοχική χρονιά, την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου στο Γυμναστήριο των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στην περιοχή του Γάλλου.

Στο Τουρνουά που εντάσσεται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού έλαβαν μέρος δέκα ομάδες οι παίκτες και οι παίκτριες των οποίων έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, συνδυάζοντας την ανταγωνιστικότητα με το απαραίτητο για την αποκριάτικη περίσταση, πνεύμα της διασκέδασης.

Τον τίτλο στον Όμιλο των Νικητών κατέκτησαν οι «Στρίγγλες» που επικράτησαν απέναντι στους «Royal», σε έναν συγκλονιστικό τελικό, με σκορ 12-11. Στους ημιτελικούς οι μεν «Στρίγγλες» νίκησαν τους «Άλλους» με 15-11, οι δε «Royal» επιβλήθηκαν των «Άσχετων» με 12-6.

Στον Όμιλο των Ηττημένων, πρώτευσε η ομάδα «Όλοι Βιτσιόζοι» η οποία στον τελικό νίκησε τα «Παρτάλια» με 8-4. Τα αποτελέσματα των ημιτελικών: «Όλοι Βιτσιόζοι» – «Τσαπατσούληδες» 4-3, «Παρτάλια»- «Υπόλοιποι» 4-2.

Τον απαραίτητο καρναβαλικό τόνο στην εκδήλωση έδωσαν οι cheerleaders που χόρεψαν στους αποκριάτικους ρυθμούς, συμπαρασύροντας τους παίκτες, τις παίκτριες και τους θεατές.

Τα μετάλλια και τα τρόπαια στις νικήτριες ομάδες απένειμαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας και ο Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης Στέλιος Σαμψών, ενώ τους αγώνες παρακολούθησε και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Γιώργος Παπαδόσηφος.

«Το Τουρνουά μπάσκετ εντάσσεται στην πλούσια ατζέντα των Καρναβαλικών εκδηλώσεων και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ανταπόκριση των ομάδων. Ο αθλητισμός αποτελεί βασικό συστατικό της καθημερινότητας στον τόπο μας και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρόγραμμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και συνδυάζονται διάφορες και πολυποίκιλες δράσεις με στόχο την ψυχαγωγία όλων των συμπολιτών μας» επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας.

Για την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του Τουρνουά συνεργάσθηκαν τα Τμήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης, η Επιτροπή Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού οι Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού και η ομάδα μπάσκετ Ρέθυμνο Cretan Kings.

Η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει τις ευχαριστίες της προς το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο για τη φιλοξενία και επίσης προς τους διαιτητές, τους κριτές και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη, ασφαλή και άρτια διεξαγωγή του Τουρνουά.