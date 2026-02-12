Αναζήτηση
Δήμος Μαλεβιζίου:Σε αποκριάτικους ρυθμούς η Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται η αίθουσα του πρώτου ορόφου της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου, η οποία έχει διαμορφωθεί θεματικά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή εικαστική εμπειρία.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί την ανανεωμένη ενότητα, που περιλαμβάνει επιλογή έργων από τη δωρεά του Μπότη Θαλασσινού με θέμα το καρναβάλι. Τα έργα φιλοτεχνήθηκαν κατά την περίοδο παραμονής του ζωγράφου στη Βραζιλία και αποτυπώνουν με έντονα χρώματα, κίνηση και εκφραστικότητα τη ζωντάνια και τον παλμό των βραζιλιάνικων καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Η θεματική αυτή παρουσίαση αναδεικνύει μια ιδιαίτερη πτυχή του έργου του καλλιτέχνη, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της γιορτής και της εξωστρέφειας στον εκθεσιακό χώρο της Πινακοθήκης.

Διάρκεια έκθεσης: 8/2/2026 – 6/3/2026
Ωράριο λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης:

Τετάρτη – Πέμπτη 10:00 -14:00 & 17:00 – 20:00
Παρασκευή – Κυριακή 10:00 – 14:00

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
