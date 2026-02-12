ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης : Αρμοδιότητες Εφορείας Αρχαιοτήτων σε θέματα που αφορούν εφαρμογή Πολεοδομικών Διατάξεων

Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης τονίζει το πρωτοφανές διοικητικό και επαγγελματικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει τα μέλη του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης με την συστηματική άρνηση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ να γνωμοδοτούν αποκλειστικά στο πλαίσιο αρμοδιότητας τους, σε αιτήματα μηχανικών και πολιτών, επικαλούμενες πολεοδομικούς λόγους γεγονός που ακυρώνει στην πράξη και τον ρόλο των αρμόδιων πολεοδομικών αρχών.

Είναι φανερό ότι η αξιολόγηση της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας ενός ακινήτου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ).

Για τις Κατηγορίες Αδειών 1 (εκτός σχεδίου), ο έλεγχος του γηπέδου ως προς τις πολεοδομικές διατάξεις πιστοποιείται με την έγγραφη Βεβαίωση Όρων Δόμησης (ΒΟΔ) της ΥΔΟΜ, βάσει του άρθρου 38 του Ν.4495/17 κατά την οποία πραγματοποιείται έλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος που σημαίνει έλεγχος του γηπέδου ως προς την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις .

Η αρτιότητα και οικοδομησιμότητα σε ένα ακίνητο εκτός σχεδίου, έχει ελεγχθεί και εξασφαλίζεται με χορήγηση Βεβαίωσης Όρων Δόμησης (ΒΟΔ) χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, η χορήγηση της οποίας αποτελεί επιλογή του ιδιοκτήτη, καθώς δεν είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Π.Δ. 104/2014 και τον Ν. 3028/2002, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Έχει διαπιστωθεί αυξανόμενη τάση των Υπηρεσιών να αποφαίνονται επί πολεοδομικών θεμάτων (όπως ο Ν. 4759/2020 ή αποφάσεις του ΣτΕ 176/2023, 350/2024), τα οποία όμως δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας τους. Αυτή η πρακτική οδηγεί σε πλήρη παράλυση της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς οι μηχανικοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι μεταξύ δύο Υπηρεσιών που ερμηνεύουν διαφορετικά το ίδιο αντικείμενο, με την Αρχαιολογία να υποκαθιστά αυθαίρετα την ΥΔΟΜ.

Η πρόσφατη ανάκληση του Υπουργείου σας με ΑΠ 518815/10-11-2025 (η οποία εκδόθηκε με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον») της προ μερικών ημερών με ΑΠ 482753/21-10-2025 οδηγίας του Υπουργείου σας, επιβεβαιώνει τη θέση του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης.

Η οδηγία που ανακλήθηκε αφορούσε στην «τήρηση ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας για αιτήματα προς εξέταση από τα όργανα του ΥΠΠΟ». Η ανάκληση αυτή αποδεικνύει ότι η εμμονή των Υπηρεσιών σας να διενεργούν πολεοδομικό έλεγχο είναι αντίθετη με τις προθέσεις και τα έγγραφα της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης δεν θα ανεχθεί περαιτέρω την ομηρία των μελών του και των πολιτών.

Κατόπιν των παραπάνω και σε συνέχεια του με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 6446/04-02-2026 έγγραφο ΥΔΟΜ Δήμου Χανίων, καλούμε το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων να εξετάζουν τα αιτήματα οικοδόμησης αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και ζητάμε την πραγματοποίηση συνάντησης με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης και Στελεχών της ΥΔΟΜ Δήμου Χανίων, για να γίνει ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Για το Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Ο Πρόεδρος

Κοντεζάκης Βασίλειος