Αποκριάτικες Εκδηλώσεις στα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους να συμμετάσχουν στα αποκριάτικα πάρτι που διοργανώνουν τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας, σε ένα γιορτινό πρόγραμμα γεμάτο φαντασία, χαμόγελα και δημιουργική έκφραση.

Μέσα από οργανωμένες δράσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν το πνεύμα της Αποκριάς σε ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομαδικά και διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργικές κατασκευές και καλλιτεχνικές δράσεις, χορό, τραγούδι, γαϊτανάκι, καθώς και δράσεις όπως face painting και θεματικές εκπλήξεις, που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς συμμετέχοντες.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:00

Στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη, ο Κλόουν «Τήρι το Πειραχτήρι» θα παρουσιάσει ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα με μαγικά κόλπα, ζογκλερικά, face painting και οργανωμένα παιχνίδια.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρες 11:30 – 13:30

Στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών, θα πραγματοποιηθεί αποκριάτικη δράση με τη Βούλα Καπασάκη, παιδαγωγό – βιβλιοθηκονόμο, με δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια για τα παιδιά.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:00

Στο ΚΔΑΠ Παλιάς Πόλης, με τη Σοφία Γραμματίκα και τον Μπάμπη Καπετανάκη, θα πραγματοποιηθεί αποκριάτικο πάρτι με παιχνίδια, τραγούδια, χορό, γαϊτανάκι και face painting.