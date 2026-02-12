Αναζήτηση
Επίσκεψη του προεδρείου της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας στον πρόεδρο του ΕΒΕΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εθιμοτυπικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα είχε η σημερινή επίσκεψη μελών του προεδρείου της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας στον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλη Καρκανάκη.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο πρόεδρος Κώστας Γιαννουλάκης, πλαισιωμένος από τον αντιπρόεδρο Γιάννη Χατζηνικολάου, τη Γραμματέα Νεκταρία Μανίκα και τον ταμία και τομεάρχη παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικότητας Δημήτρη Γερωμαρκάκη.

Κατά τη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τον κ. Καρκανάκη για οικονομικά ζητήματα, καθώς και για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
