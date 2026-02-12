Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη για σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι αύριο Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης στην Κρήτη για σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

α) τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες
β) τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους-νοτιοδυτικούς άνεμους
Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

Συνοπτικά:
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας
https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias

όπως και στο CivilCrete Τάλως App
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete
https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:
112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
100 ΕΛΑΣ
108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
166 ΕΚΑΒ

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Επίσκεψη του προεδρείου της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας στον πρόεδρο του ΕΒΕΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εθιμοτυπικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα είχε η σημερινή επίσκεψη...

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις στα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας του Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων προσκαλούν...

ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης : Αρμοδιότητες Εφορείας Αρχαιοτήτων σε θέματα που αφορούν εφαρμογή Πολεοδομικών Διατάξεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης τονίζει το πρωτοφανές διοικητικό...

Δήμος Μαλεβιζίου:Σε αποκριάτικους ρυθμούς η Δημοτική Πινακοθήκη Μαλεβιζίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται η αίθουσα του πρώτου ορόφου...

