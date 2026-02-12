Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης, Δήμων Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου για την καταγραφή και προστασία των μνημειακών ελαιόδεντρων

Η διάσωση, η καταμέτρηση και η προστασία των μνημειακών ελαιόδεντρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, υπό τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) Νίκος Παπαηλιάκης και η υπεύθυνη του Οργανοληπτικού Εργαστηρίου, γεωπόνος Ελευθερία Γερμανάκη.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας της περιοχής, μέσα από την επιστημονική καταγραφή και την προστασία των ελαιόδεντρων που αποτελούν ζωντανά μνημεία της φύσης και της ιστορίας του τόπου.

Πιλοτική δράση με προοπτική επέκτασης
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε πως η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει πιλοτικά από τους Δήμους Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, οι οποίοι διαθέτουν σημαντικό αριθμό αιωνόβιων ελαιόδεντρων. Φιλοδοξία των φορέων είναι η δράση αυτή να αποτελέσει οδηγό και για τους υπόλοιπους Δήμους του νησιού, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προστασίας της φυσικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την επιστημονική τεκμηρίωση, τη γεωγραφική αποτύπωση και τη θεσμική θωράκιση των δέντρων αυτών, τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την πολιτιστική ταυτότητα και την αγροτική παράδοση του νησιού.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε τη σημασία της συνέργειας μεταξύ της Αυτοδιοίκησης και με τη στήριξη των επιστημονικών φορέων, όπως το ΕΛΜΕΠΑ, για την υλοποίηση δράσεων που αναδεικνύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης.

