Ηράκλειο:Η παραλιακή του “θανάτου”

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον τραγικό θάνατο του 17χρονου Γιώργου Παρασύρη, η ομάδα Κρήτης του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα αποτυπώνει με συγκλονιστικό τρόπο το ανθρώπινο κόστος και τον φόρο αίματος στην παραλιακή Λεωφόρο του Ηρακλείου.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και φανερώνουν μια θλιβερή πραγματικότητα πίσω από κάθε ανθρώπινη ζωή που χάθηκε σε αυτά τα μόλις 4,5 χιλιόμετρα που συνδέουν την Αλικαρνασσό με το Παγκρήτιο Στάδιο. 18 εκτροπές οχημάτων ή συγκρούσεις και 2 ατυχήματα με παράσυρση πεζών, άφησαν πίσω τους τραγικές απώλειες.

Η καταγραφή των δεδομένων είναι σοκαριστική: μεταξύ των συγκρούσεων καταγράφονται δύο με τρεις νεκρούς, δύο με δύο νεκρούς και δεκαπέντε με έναν νεκρό. Σε 14 περιπτώσεις, μάλιστα, δεν υπήρξε εμπλοκή δεύτερου οχήματος και τα αυτοκίνητα κατέληξαν πάνω στο διάζωμα ή στους πυλώνες φωτισμού, με φρικτές συνέπειες.

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, τα θύματα ήταν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Συνολικά, από τα 24 θύματα, 21 είναι άνδρες και 3 γυναίκες.

Ηλιακή κατανομή των θυμάτων:

15 έως 20 ετών: 6 (εκ των οποίων οι 4 ήταν ανήλικοι)

21 έως 28 ετών: 10

31 έως 44 ετών: 4

65 έως 75 ετών: 4

Η διαφορά στις συγκρούσεις και τους θανάτους ανάμεσα στα τρία τμήματα της παραλιακής λεωφόρου είναι τεράστια. Το υψηλό διαχωριστικό στηθαίο, το οποίο έχει κατασκευαστεί στο πρώτο τμήμα (από την Αλικαρνασσό μέχρι τα Νεώρια), φαίνεται να έχει λειτουργήσει σωτήρια, όπως επισημαίνει ο Μανόλης Σταυρουλάκης, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο τμήμα της λεωφόρου.

Συγκρούσεις και θύματα ανά τμήμα:

Α Τμήμα: 3 συγκρούσεις, 6 νεκροί (εκ των οποίων οι 2 ήταν θανατηφόρες παρασύρσεις πεζών)

Β Τμήμα: 2 συγκρούσεις, 2 νεκροί

Γ Τμήμα: 13 συγκρούσεις, 14 νεκροί (13 από τις 20 συνολικές συγκρούσεις και 14 από τα 24 συνολικά θύματα)

Πέρα από τη θλιβερή καταγραφή των θυμάτων, οι εικόνες της παραλιακής λεωφόρου, με σκουριασμένα κάγκελα, σπασμένες μπετόβεργες και επικίνδυνες μπάρες ασφαλείας, προκαλούν ανατριχίλα. Η κατάσταση μοιάζει με το χρονικό ενός επερχόμενου δυστυχήματος, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση και την ασφάλεια των διερχόμενων.