Ηράκλειο:Μια μαγική νύχτα| Μεγάλη συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Η Μαρία Φαραντούρη, η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η φωνή της οποίας συνδέθηκε όσο καμία άλλη με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, συναντά την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην πρώτη της εμφάνιση στο ΠΣΚΗ, υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη.

To Καρναβάλι, η συμφωνική σουίτα όπου ο Μίκης Θεοδωράκης επιχείρησε για πρώτη φορά να «ντύσει» νεοελληνικές μελωδίες και χορούς με συμφωνικά ορχηστρικά χρώματα, πλαισιώνεται από μια επιλογή εμβληματικών και αγαπημένων τραγουδιών του, ενορχηστρωμένων από τον Αντώνη Σουσάμογλου και τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη, σε ένα γεμάτο μνήμη και συναίσθημα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας συνθέτη.

Συντελεστές:
• Τραγούδι: Μαρία Φαραντούρη
• Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης
• Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
• Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Σουσάμογλου, Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

Προπώληση Εισιτηρίων
Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 35€, 25€ και 18€ (γενική είσοδος) και 18€ και 12€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) ξεκίνησε και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:
– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)
– Την ticketservices.gr, εδώ.
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA
• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services
• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines
• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ
• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική
• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

