Ηράκλειο:Κάλεσμα συμμετοχής στη διευριμένη συνεδρίαση της ΕΟΑΣΗ στις Αρχάνες

Κάλεσμα συμμετοχής στη διευριμένη συνεδρίαση της ΕΟΑΣΗ, την Παρασκευή 16/1 στις 19:00 στις Αρχάνες

Η επιτροπή αγώνα αγροτών Τυμπακίου Δήμου Φαιστού,

ανταποκρινομένη στο κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικων Συλλόγων Ηρακλείου, συμμετέχει και καλεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΕΟΑΣΗ την Παρασκευή 16/1 και ώρα 19:00 στην αίθουσα της παλιάς ηλεκτρικής στις Αρχάνες.

Συντονιζόμαστε με τις συλλογικές αποφάσεις των συναδέλφων μας στην ΠΕΜ. Ο οργανωμενος αγώνας για τον βιοπαλαιστή αγροτοκτηνοτροφο εναντια στην Mercosur, την ΚΑΠ, την ΕΕ και την κυβερνητικη πολιτική είναι αναγκαίος όσο ποτέ.

Στην επίθεση που δεχόμαστε να μην είναι κανένας μόνος του! Θέλουμε να παράγουμε!

Θέλουμε ζωή με αξιοπρέπεια !