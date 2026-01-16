ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Κάλεσμα συμμετοχής στη διευριμένη συνεδρίαση της ΕΟΑΣΗ στις Αρχάνες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κάλεσμα συμμετοχής στη διευριμένη συνεδρίαση της ΕΟΑΣΗ, την Παρασκευή 16/1 στις 19:00 στις Αρχάνες
Η επιτροπή αγώνα αγροτών Τυμπακίου Δήμου Φαιστού,

ανταποκρινομένη στο κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικων Συλλόγων Ηρακλείου, συμμετέχει και καλεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΕΟΑΣΗ την Παρασκευή 16/1 και ώρα 19:00 στην αίθουσα της παλιάς ηλεκτρικής στις Αρχάνες.

Συντονιζόμαστε με τις συλλογικές αποφάσεις των συναδέλφων μας στην ΠΕΜ. Ο οργανωμενος αγώνας για τον βιοπαλαιστή αγροτοκτηνοτροφο εναντια στην Mercosur, την ΚΑΠ, την ΕΕ και την κυβερνητικη πολιτική είναι αναγκαίος όσο ποτέ.
Στην επίθεση που δεχόμαστε να μην είναι κανένας μόνος του! Θέλουμε να παράγουμε!
Θέλουμε ζωή με αξιοπρέπεια !

Κρήτη:Βαρύ πένθος για τον θάνατο του Ψαρογιάννη...

0
Ο Γιάννης Ξυλούρης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κρητική μουσική...

Λευτέρης Αυγενάκης:Πέντε χρόνια μετά τον σεισμό –...

0
Επίκαιρη Ερώτηση του Λευτέρη Αυγενάκη για την αποκατάσταση των...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
