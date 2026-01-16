ΚΚΕ:Πολιτικές Συγκεντρώσεις – λαϊκά γλέντια των Κομματικών Οργανώσεων Ηρακλείου

Μπροστά στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ και στην Οικονομική Εξόρμηση που έχει προκηρύξει το ΚΚΕ οι Κομματικές Οργανώσεις Ηρακλείου προχωράνε σε Πολιτικές Συγκεντρώσεις με θέμα : «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για το κάλεσμα για τον Σοσιαλισμό!».

Πιο συγκεκριμένα :

• Η ΚΟΒ Χερσονήσου του ΚΚΕ διοργανώνει Πολιτική Συγκέντρωση – Λαϊκό Γλέντι την Παρασκευή 16 Γενάρη 2026, στο ψητοπωλείο “Αυλόγυρος”, (παλαιά εθνική οδός Αγ. Νικολάου – Ηρακλείου 207, Καρτερός), ώρα 8:00μμ.

Θα μιλήσει ο Μανώλης Συντυχακης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με τον Γιώργο Βασιλάκη (μπουζούκι, φωνή) και τον Μάνο Σαβιολάκη (κιθάρα, φωνή).

• Οι Κομματικές Οργανώσεις Μαλεβιζίου και Δυτικών Συνοικιών του ΚΚΕ διοργανώνουν Πολιτική Συγκέντρωση- Γλέντι την Παρασκευή 23 Γενάρη 2026, στη ταβέρνα “Ρεράκης” (Λινοπεράματα), στις 8:00μμ. Θα μιλήσει ο Δημόκριτος Σαλούστρος, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι.

• Η ΚΟΒ Μεσαράς του ΚΚΕ διοργανώνει Πολιτική Συγκέντρωση – Λαϊκό Γλέντι το Σάββατο 24 Γενάρη, ώρα 8:00μμ, στην Ταβέρνα «Στροφή» στον Σίβα Θα μιλήσει ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ.

Θα ακολουθήσει λαϊκό – ρεμπέτικο γλέντι με τους : Παντελάκη Γιώργο (μπουζούκι, φωνή) και Μπορμπουδάκη Γιάννη (μπουζούκι, φωνή).

• Η Κομματική Οργάνωση Ανατολικών Συνοικιών του ΚΚΕ διοργανώνει Πολιτική Συγκέντρωση- Γλέντι την Κυριακή 25 Γενάρη 2026, στο καφενείο “Η καλή καρδιά” (Εμμ. Μπαντουβά 66, Πατέλες), στη 1:00μμ. Θα μιλήσει ο Γιάννης Χριστοφοράκης, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι.

• Οι Κομματικές Οργανώσεις Νοτίων Συνοικιών και Ατσαλένιου – Μασταμπά οργανώνουν Πολιτική Συγκέντρωση- Γλέντι την Κυριακή 25 Γενάρη 2026, στο καφενείο- μεζεδοπωλείο “Δίπορτο” (Ιερολοχιτών 52, Μασταμπάς), στις 2:00μμ. Θα μιλήσει ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι.