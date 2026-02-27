Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «2ο CANDIA KOYLES RUN”

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «2ο CANDIA KOYLES RUN” στο Ηράκλειο

Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι την Κυριακή 01/03/2026 στο Ηράκλειο κατά τις ώρες από 10:50 έως 11:50 θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «2ο CANDIA KOYLES RUN”.

Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Λ. Σοφ. Βενιζέλου του Δήμου Ηρακλείου στο τμήμα αυτής μεταξύ της συμβολής της με την οδό Γιαμαλάκη, έως την Πλ. 18 Άγγλων.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.