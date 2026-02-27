Ηράκλειο:Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, λόγω μετάβασης στους νέους Ευρωπαϊκούς Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ), στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τους νέους Ευρωπαϊκούς Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από 1/3/2026, προχωρά σε αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές των πληροφοριακών της συστημάτων, σε συντονισμό με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για τον λόγο αυτό, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους από την ΑΑΔΕ, η ΥΜΣ ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμη για Σύσταση εταιρειών μέσω ΥΜΣ ή e-ΥΜΣ. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης διασύνδεση των συστημάτων και η ακεραιότητα των στοιχείων μητρώου.

Υποθέσεις σε εξέλιξη: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για υποθέσεις σύστασης ή μεταβολής που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και στις οποίες έχουν επιλεγεί υφιστάμενοι (παλαιοί) ΚΑΔ. Στις περιπτώσεις αυτές:

Οι υποθέσεις σε εξέλιξη δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση,

Μετά την ολοκλήρωση της κεντρικής αντιστοίχισης από την ΑΑΔΕ, ενδέχεται να απαιτηθεί παρέμβαση του αρμόδιου χειριστή ΥΜΣ.

Ο χειριστής θα προβεί, όπου απαιτείται, σε επικαιροποίηση και προσαρμογή των επιλεγμένων ΚΑΔ στους νέους κωδικούς, ώστε να καταστεί δυνατή η οριστικοποίηση της πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά, εφόσον απαιτηθεί συμπληρωματική ενέργεια ή επιβεβαίωση.

Επανέναρξη λειτουργίας: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτόματης αντιστοίχισης και των αναγκαίων τεχνικών προσαρμογών, η λειτουργία της ΥΜΣ θα αποκατασταθεί πλήρως. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν κανονικά σε νέες συστάσεις, μεταβολές και διακοπές, με χρήση των νέων ΚΑΔ.

Η ΥΜΣ θα εκδώσει νεότερη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας των υπηρεσιών.

Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την ομαλή μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων του Μητρώου.

Μπορείτε να δείτε την αλλαγή / αντιστοίχιση των ΚΑΔ με τους ισχύοντες από 1/3/2026 εδώ: https://www.aade.gr/allagi-antistoihisi-kad-me-toys-ishyontes-apo-132026

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ανακοίνωσης του τμήματος Υποστήριξης & Ανάπτυξης Π/Σ Γ.Ε.ΜΗ.&ΥΜΣ, όπως δημοσιεύτηκε και στην κεντρική ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)-Υπηρεσίες μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) https://www.businessportal.gr