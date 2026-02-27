Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν πιστόλι, κυνηγετικό όπλο, γεμιστήρες και φυσίγγια

Συνελήφθη σήμερα (27.02.2026) το πρωί στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, 57χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία και λοιπούς χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 57χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (1) πιστόλι
• (1) κυνηγετική καραμπίνα
• (2) γεμιστήρες πιστολιού
• (95) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και
• (2) μαχαίρια

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή .

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας...

0
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και...

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «2ο...

0
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «2ο CANDIA KOYLES...

Ηράκλειο:Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας...

0
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του, αλλά και...

Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «2ο...

0
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «2ο CANDIA KOYLES...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, λόγω μετάβασης στους νέους Ευρωπαϊκούς Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST