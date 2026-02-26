Πιστοποίηση της Κρήτης ως αειφόρου τουριστικού προορισμού

Τον οδικό χάρτη για την πιστοποίηση της Κρήτης ως προορισμού αειφόρου τουρισμού σχεδιάζει η Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό να θωρακίσει την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις παγκόσμιες τάσεις στον τουρισμό, αλλά και με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή.
Το θέμα πρόκειται να αναδειχτεί στο πλαίσιο εκδήλωσης -που έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα το μεσημέρι- με τη σύμπραξη των αντιπεριφερειών Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Τουρισμού, προκειμένου να συμφωνηθεί μαζί με τους ξενοδόχους το πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου η Κρήτη να μπορέσει να ανταποκριθεί στα υψηλά κριτήρια που απαιτούνται, για να μπορέσει να εξασφαλίσει την πιστοποίησή της από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού.
Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Αναστασάκης, είναι σημαντικός ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Κρήτη, που έχει ήδη δεσμευτεί και εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές τόσο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, όσο και για να ικανοποιήσει τις αυξημένες απαιτήσεις και τα κριτήρια που θέτουν οι επισκέπτες για την επιλογή προορισμού.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες κρίσιμες παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως για παράδειγμα οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουριστικό τομέα, που θα πρέπει να είναι έτοιμος να τις διαχειριστεί με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τουριστικών υποδομών, ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής προς την αειφορία.
Ο κ. Αναστασάκης σημειώνει ότι το μοντέλο τουρισμού «ήλιος και θάλασσα» είναι φανερό ότι δεν μας πάει μακριά, και στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται νέες τάσεις, που εστιάζουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και που οδηγούν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού φυσιολατρικού και γαστρονομικού τουρισμού.
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, αυτό που διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια, είναι το γεγονός ότι τα όρια μεταξύ «μαζικού» και «εναλλακτικού» γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Και αυτό, διότι οι πελάτες στο λεγόμενο «μαζικό» πρότυπο έχουν και περισσότερες ποιοτικές απαιτήσεις, που συνδέονται ουσιαστικά με τα χαρακτηριστικά του εναλλακτικού προτύπου. Αυτή η ώσμωση -όπως εξηγεί- παράγει επί της ουσίας ένα νέο πρότυπο τουρισμού: Τον τουρισμό εμπειρίας που είναι η μεγάλη πρόκληση, στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί ο τόπος μας.
Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Αναστασάκης, «είναι μονόδρομος, εφόσον το κλίμα αλλάζει, εφόσον η ίδια η Κρήτη αλλάζει, καθώς προστίθενται νέες πύλες εισόδου μέσα από το νέο διεθνές αεροδρόμιο, αλλά και τον ΒΟΑΚ που ενοποιεί την Κρήτη -με συνέπεια να είναι ακόμα πιο εύκολη η διακίνηση των επισκεπτών- δημιουργείται μεγαλύτερη ελκυστικότητα στο να δημιουργηθούν πρόσθετες τουριστικές υποδομές.
Ήδη, ακούμε σχέδια για νέες ξενοδοχειακές μονάδες αρκετά μεγάλες, και στα νότια αλλά και σε περιοχές που μέχρι πρότινος δεν είχαν τόσο τουριστική ανάπτυξη, όπως η Κίσσαμος. Όλο αυτό το κοκτέιλ των νέων δεδομένων μάς φέρνει αντιμέτωπους με μια νέα πρόκληση για το πώς μπορούμε, χωρίς να φρενάρουμε την τουριστική ανάπτυξη και με εντεινόμενες πιέσεις στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους -λόγω και της κλιματικής αλλαγής- να μπορέσουμε να εξελίξουμε το τουριστικό προϊόν, ώστε να έχουμε μόνο οφέλη.
Επειδή οι επιχειρηματίες του τουρισμού έχουν το πλεονέκτημα της αμεσότητας των αποφάσεων, έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν τη σημαία της θετικής αλλαγής. Αυτό πρακτικά μπορεί να γίνει για παράδειγμα, ενόψει των ανακαινίσεων ή των νέων μονάδων που να ενσωματώνουν στοιχεία αειφορίας.
Υπάρχουν ήδη επιτυχημένα παραδείγματα ξενοδοχειακών μονάδων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, κάτι που ακούγεται σχεδόν αδύνατο, και όμως γίνεται. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες που είναι άμεσα διαθέσιμες και να επεκταθεί αυτή η χρήση και σε μικρότερες μονάδες.
Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα αφορά στο θέμα της ανθεκτικότητας, όπου για παράδειγμα τίθεται το ερώτημα, σε σχέση με το αν είναι έτοιμη μια μονάδα να αντέξει μια μεγάλη νεροποντή που μπορεί να εκδηλωθεί, για παράδειγμα, μέσα στο φθινόπωρο, που ο τουρισμός είναι παραγωγικός.
Έχουμε αντίστοιχες προκλήσεις που αφορούν τη διατροφή, όπου πρέπει να παντρέψουμε την τοπική παραγωγή με τις ανάγκες των ξενοδοχείων, ώστε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατό περισσότερα τοπικά προϊόντα, λιγότερα απορρίμματα και να υπάρχει μια αλληλένδετη σχέση κυκλικής οικονομίας».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ