Ηράκλειο:Νέο 5* ξενοδοχείο στη Χερσόνησο από τον όμιλο Καράτζη

Ο όμιλος Καράτζη κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην αναβάθμιση της τουριστικής της παρουσίας στην Κρήτη, καθώς έλαβε την προέγκριση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή νέου ξενοδοχείου πέντε αστέρων στη Χερσόνησο.

Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας πολυτελούς μονάδας 56 κλινών, σε έκταση που ξεπερνά τα 25.000 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε μία από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες του Λιμένα Χερσονήσου, στην περιοχή «Σπηλιαριά» ή «Κουλέ» ή «Σαραντάρι» ή «Πάνω Φρουδιά», σε σημείο όπου συναντώνται οι οδοί Σολωμού, Γoρτύνης και Πόντου.

Το γήπεδο, συνολικής επιφάνειας 25.057,8 τ.μ., προσφέρει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος με χαμηλή δόμηση, πλούσιους υπαίθριους χώρους και δυνατότητα ανάπτυξης εγκαταστάσεων που συνδέονται με τον σύγχρονο τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Τα σχέδια που συνοδεύουν την προέγκριση δείχνουν ότι η μονάδα θα αποτελείται από κτιριακό σύνολο με κύριες χρήσεις διαμονής στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο, ενώ οι βοηθητικοί χώροι θα αναπτύσσονται σε υπόγεια επίπεδα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και λειτουργική διάρθρωση που υποβλήθηκε στο διάγραμμα κάλυψης.

Η διάταξη των χώρων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του έργου, προβλέπει κεντρικό κτίριο υποδοχής, εστιατόρια και χώρους συνάθροισης στο ισόγειο, καθώς και πολυτελείς μονάδες διαμονής κατανεμημένες στους δύο κύριους ορόφους.

Οι υπαίθριες περιοχές του συγκροτήματος αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της σχεδίασης: περιλαμβάνουν διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, πιθανές ζώνες αναψυχής, περιπάτου ή αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις προβλεπόμενες πισίνες, όπως συνηθίζεται στα καταλύματα αυτής της κατηγορίας.

Αν και το τελικό αρχιτεκτονικό ύφος θα επικυρωθεί στη φάση της πλήρους οικοδομικής άδειας, το διάγραμμα κάλυψης και οι μελέτες που κατατέθηκαν δίνουν τη σαφή εικόνα ενός ξενοδοχείου που ακολουθεί τη λογική των πολυτελών, εκτεταμένων, παραθεριστικών συγκροτημάτων της περιοχής.

Το ξενοδοχείο προβλέπεται να ενσωματώνει επίσης υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως χώρους στάθμευσης, αποθηκευτικούς και τεχνικούς χώρους, και πιθανές υποδομές για spa ή γυμναστήρια, οι οποίες αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο στις ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων.

Η διάρθρωση των ορόφων καταγράφεται με ακρίβεια στα υποστηρικτικά σχέδια: στο ισόγειο οι κοινόχρηστες λειτουργίες, στον πρώτο όροφο οι εγκαταστάσεις διαμονής, και στο υπόγειο όλο το μηχανολογικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας φιλοξενίας.

Το εμβληματικό Nana Princess

Η επένδυση αυτή έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμα της Καράτζης Α.Ε. στον τουριστικό τομέα. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στην Κρήτη με καταλύματα πολυτελείας, και το νέο έργο στη Χερσόνησο φαίνεται να ακολουθεί το μοντέλο που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια:

ανάπτυξη ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών σε στρατηγικά σημεία με αυξανόμενη ζήτηση. Η Χερσόνησος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς κόμβους του νησιού, με υψηλή πληρότητα και έντονη ζήτηση για ποιοτικές μονάδες, γεγονός που καθιστά την επιλογή της περιοχής απολύτως ευθυγραμμισμένη με την εμπορική στόχευση της εταιρείας.

Το έργο, όπως αποτυπώνεται στο έγγραφο της προέγκρισης, εντάσσεται στην κατηγορία 1 του Ν. 4495/2017, που αφορά μεγάλα και σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Η προέγκριση δίνει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του συνόλου των απαραίτητων μελετών και εγκρίσεων προκειμένου να εκδοθεί η οριστική οικοδομική άδεια.

Παρά τις πολλές θεσμικές απαιτήσεις που συνοδεύουν έργα αυτού του μεγέθους, το επίκεντρο της υπόθεσης είναι το ίδιο το ξενοδοχείο: μια νέα μονάδα που θα ενισχύσει τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης και θα προσθέσει ποιοτικές κλίνες σε έναν ήδη ώριμο προορισμό.

Η προέγκριση που εκδόθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2025 και ισχύει έως τις 27 Νοεμβρίου 2027 επιβεβαιώνει ότι το σχέδιο της εταιρείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι το έργο βαδίζει πλέον στην τελική του φάση πριν την έναρξη των εργασιών.

Με την ολοκλήρωσή του, η περιοχή της Χερσονήσου θα αποκτήσει ένα ακόμη ξενοδοχείο υψηλής κατηγορίας, ενισχύοντας την εικόνα της ως κορυφαίου προορισμού της Μεσογείου και ταυτόχρονα εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο της Καράτζης Α.Ε. με μια ακόμη επένδυση στρατηγικής σημασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Καράτζη έχει σε εξέλιξη την εκ βάθρων ανακαίνιση του πρώην KNOSSOS ROYAL που εξαγόρασε από την Aldemar. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2024, με τίμημα περίπου 80 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο έχει δυναμικότητα 840 κλινών και περιλαμβάνει 413 δωμάτια, μπανγκαλόου και σουίτες. Μετά την εξαγορά, μετονομάστηκε σε Nana Royal.

To επενδυτικό σχέδιο ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Πέρα από τις υφιστάμενες μονάδες, ο όμιλος έχει δρομολογήσει τη δημιουργία θεματικού υδάτινου πάρκου δίπλα στο Nana Royal. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 16 εκατ. ευρώ και η υλοποίηση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2026. Το έργο εντάσσεται στις παράλληλες επενδύσεις που πλαισιώνουν τις ξενοδοχειακές υποδομές.https://money-tourism.gr/