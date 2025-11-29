Πλήθος εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο του φετινού εορταστικού σχεδιασμού, δίνει έμφαση στις περιαστικές περιοχές, ώστε μικροί και μεγάλοι σε κάθε γειτονιά να συμμετέχουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα και στις δράσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία Τοπικών Κοινοτήτων, Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων και φορέων της κάθε περιοχής.

Για το προσεχές τριήμερο προγραμματίζεται ένα πλούσιο σύνολο εκδηλώσεων:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025:

• Καλαθάς, 18:00, Εκκλησία Αγίου Ιωάννη Θεολόγου

Χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση με παραδοσιακά εδέσματα, μουσική και χορό.

Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαθά, Δήμος Χανίων, Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών.

• Δαράτσο, 18:30, Πλατεία Δαράτσου

Φωτοδότηση δέντρου, τρενάκι, ξυλοπόδαρος, face painting και εορταστικές λιχουδιές.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητα Δαράτσου.

Χορηγοί: D.J Stelios Fintikakis, STELINA Group Hotels, ΑΘΗΝΑ mini market, ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ FIAT, ΓΕΡΑΝΙ Αναψυκτικά, JoyMachine.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025:

• Βαρυπέτρο, 15:00 μ.μ.

Έναρξη Εκδηλώσεων στην Πλατεία Βαρυπέτρου

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και γιορτινό πρόγραμμα για παιδιά και ενήλικες, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαρυπέτρου.

• Δρακόνα, από τις 12:00, Πλατεία χωριού

Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με δρώμενα, φουσκωτά, τρενάκι, παράσταση μάγου και άναμμα του δέντρου στις 17:30.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, Πολιτιστικός Σύλλογος Δρακόνας Κεραμειών.

• Μουρνιές, 16:00, Κεντρική Πλατεία Μουρνιών

Χριστουγεννιάτικο τρενάκι, Άγιος Βασίλης, ξωτικά, face painting και bazaar.

Στις 19:00 φωταγώγηση δέντρου με συμμετοχή της Χορωδίας «Η Ζωοδόχος Πηγή», του FLASH DANCE STUDIO και του Παραδοσιακού Συλλόγου «ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ».

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, Τοπική Κοινότητα Ελ. Βενιζέλου, Σύλλογοι Γονέων 2ου Γυμνασίου & 2ου Δημοτικού Μουρνιών.

Λόγω του πλήθους των εκδηλώσεων και του διαρκούς εμπλουτισμού των δράσεων, θα υπάρχει αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση για το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων στον επίσημο δικτυακό του τόπο www.chania.gr, τον δικτυακό τόπο του πολιτισμού, www.chania-culture.gr, όπου θα δημιουργηθεί και φέτος ξεχωριστή ενότητα για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, καθώς και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.