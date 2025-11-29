Ρέθυμνο:Η Εορτή του Αγίου Στυλιανού στην Ενορία Αρμένων

Η Εορτή

του Αγίου Στυλιανού

στην Ενορία Αρμένων

25 Νοεμβρίου 2025

Το απόγευμα της Τρίτης, 25ης Νοεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού της Ενορίας Αρμένων Ρεθύμνου, στον προαύλειο χώρο της οικίας του κ. Ιωσήφ Κολυβάκη, κτήτορος του εν λόγω Ιερού Ναού, όπου χοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό, με την παρουσία πλήθους κληρικών και πιστών από διάφορα μέρη.

Τους ύμνους του Εσπερινού απέδωσε η Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου υπό τη διεύθυνση του Μουσικολογιωτάτου Άρχοντος Μαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Ευαγγέλου Καπαϊδονάκη.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αθανάσιος Καραχάλιος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, ο οποίος ομίλησε εμπνευσμένα για τον Άγιο Στυλιανό τον Παφλαγόνα, Προστάτη των παιδίων.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού και μετά την ευλόγηση των άρτων, τελέσθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση για τους κεκοιμημένους κατοίκους των Αρμένων, ιδιαιτέρως για την αείμνηστη Σταματία, καθώς και για τους κεκοιμημένους της ιστορικής V Μεραρχίας Κρητών.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο κτήτωρ του Ιερού Ναού κ. Ιωσήφ Κολυβάκης, ο οποίος, με σύνεση, διάκριση, αγάπη και στοργή, επέδωσε, διά χειρών του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Προδρόμου, τιμητικούς επαίνους σε διάφορα πρόσωπα και θεσμούς, που τίμησαν με την παρουσία τους τον Εσπερινό, όπως ο κ. Μιχαήλ Σαρρής, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο Ταξίαρχος Νικόλαος Κωστάκης, Διοικητής της 5ης Α/Μ Ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών», ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνης κ. Στυλιανός Σπανουδάκης, διάφορα πρόσωπα που διακόνησαν και διακονούν την Ενορία των Αρμένων, καθώς και ο απελθών Εφημέριος, Αιδεσ. Πρωτ. Ευάγγελος Ζαφειρόπουλος, και ο νέος Εφημέριος, Αιδεσ. Πρωτ. Νικόλαος Κουμεντάκης.

Εκτός από τους παραπάνω, παρέστησαν και άλλοι επικεφαλής και εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών και φορέων του τόπου.

Στην αποφώνησή του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος ευχαρίστησε θερμά όλους για την παρουσία και συμμετοχή τους, και ιδιαίτερα τον κτήτορα κ. Ιωσήφ Κολυβάκη και την οικογένειά του, οι οποίοι με πολλή αγάπη και στοργή πάντοτε μεριμνούν τα της Πανηγύρεως με κάθε λεπτομέρεια, και ευχήθηκε πλούσια τη χάρη του Αγίου Στυλιανού.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, όλοι οι πιστοί παρακάθησαν σε πλούσιο εόρτιο δείπνο, την οποία προσέφερε οι οικογένεια του κ. Ιωσήφ Κολυβάκη.