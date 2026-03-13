Ηράκλειο:Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στο συνέδριο “Greece Talks – Crete Forward

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στο συνέδριο “Greece Talks – Crete Forward: Experience, Culture & Connection”- Βασίλης Κεγκέρογλου: “Τι κι αν είναι το Αεροδρόμιο Καστελλίου μεγάλης δυναμικότητας, αν δεν έχει τις αναγκαίες οδικές συνδέσεις προς κάθε κατεύθυνση και μέσο σταθερής τροχιάς;”

Την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό υποδομών που θα στηρίξει ουσιαστικά την ανάπτυξη της Κρήτης, ανέδειξε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, στο συνέδριο «Greece Talks – Crete Forward: Experience, Culture & Connection».

Όπως επεσήμανε, η Κρήτη βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική αναπτυξιακή περίοδο με μεγάλα έργα υποδομών, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Ωστόσο, τόνισε ότι για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες αυτών των έργων απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός μεταφορών, με σύγχρονες οδικές συνδέσεις, την προώθηση του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) και την σύνδεση του με το νέο αεροδρόμιο καθώς και την προοπτική δημιουργίας ενός σύγχρονου μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το νέο αεροδρόμιο με το Ηράκλειο, τον ΒΟΑΚ και τις μεγάλες πόλεις του νησιού.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, η ανάπτυξη των μεγάλων έργων πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες υποδομές και τα συνοδά έργα, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία τους, αλλά και η ουσιαστική αναβάθμιση των μεταφορών και της ποιότητας του τουρισμού στο νησί. Επιπλέον έθεσε το θέμα του σπουδαίου μνημείου της Παπούρας και την μελέτη που εκπόνησε ο δήμος για 10 διαφορετικά σημεία με 7 κατάλληλες εναλλακτικές θέσεις τοποθέτησης του ραντάρ.

«Σημαντική η σημερινή συνάντηση με την παρουσία Υπουργών για τα αναπτυξιακά θέματα της Κρήτης, τα μεγάλα έργα, το ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, αλλά και τα ελλείμματα των έργων, όπως είναι ο ΝΟΑΚ και η σύνδεση με το Αεροδρόμιο και βέβαια το μέσο σταθερής τροχιάς, που αφορούν την ποιότητα του τουρισμού, την ποιότητα των αερομεταφορών και τη μέγιστη απόδοση του αεροδρομίου. Τι κι αν είναι ένα Αεροδρόμιο μεγάλης δυναμικότητας, αν δεν έχει ασφαλείς οδικές συνδέσεις και με το Νότο και μέσο σταθερής τροχιάς;», ανέφερε με νόημα ο Δήμαρχος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας παραχώρησε συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στις προοπτικές αλλά και στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος.

Όπως σημείωσε, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι ένας τόπος με βαθιές ιστορικές ρίζες αλλά και δυναμική προοπτική για το μέλλον, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο μεγάλες προκλήσεις: την αποκατάσταση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού του 2021 και τη διαχείριση των αλλαγών που φέρνει η κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλλι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μοναδικό μινωικό μνημείο ηλικίας περίπου 5.000 ετών που αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα κατά τις εργασίες για το νέο αεροδρόμιο, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας και ανάδειξής του.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διατηρεί αυθεντικά στοιχεία της κρητικής ενδοχώρας, με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, ζωντανή αγροτική παράδοση, δυναμικούς πολιτιστικούς συλλόγους και μεγάλες διοργανώσεις που προσελκύουν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είναι ένας τόπος που αφήνει στον επισκέπτη την αίσθηση της αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας και της βαθιάς σύνδεσης με την ιστορία και την παράδοση».

Το συνέδριο “Greece Talks – Crete Forward: Experience, Culture & Connection” διοργανώθηκε από το Travel.gr σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι μεγάλες υποδομές, οι μεταφορές, η ενέργεια και οι στρατηγικές επενδύσεις που διαμορφώνουν το αναπτυξιακό μέλλον της Κρήτης.