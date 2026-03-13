Κρήτη: Τι βρέθηκε στο βαν του 58χρονου που συνελήφθη για κατασκοπεία – Ήταν πρώην στρατιωτικός

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη δράση του 58χρονου Πολωνού ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 12/3, για κατασκοπεία στη Σούδα.
Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε λευκό βάν που φέρεται να χρησιμοποιούσε, εντοπίστηκαν λάπτοπ, USB και τάμπλετ τα οποία θα εξεταστούν από τις αρμόδιες εγκληματολογικές υπηρεσίες.
Οσον αφορά το προφίλ του συλληφθέντα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πρόκειται για 58χρονο υπήκοο Πολωνίας, συνταξιούχο στρατιωτικό που συνελήφθη στα Χανιά και έμενε στο εν λόγω βαν στο Μαράθι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε εγκατασταθεί εδώ και μερικούς μήνες στην παραλία στο Μαράθι που βρίσκεται πλησίον της ναυτικής βάσης της Σούδας, ενώ το ίδιο σημείο είχε επισκεφτεί το 2024 και το 2025. Συνήθως, κατά πληροφορίες, επισκεπτόταν την περιοχή από τον Οκτώβριο μέχρι την Ανοιξη.
Εστελνε τις φωτογραφίες στην Πολωνία
Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από τον προβλήτα αλλά και από πολεμικά πλοία που κινούνταν στη βάση.
Τα αρχεία τα προωθούσε σε αποδέκτη στην Πολωνία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα έστελνε στην αδελφή του επειδή -όπως λέει- ο σύζυγός της που είναι επίσης στρατιωτικός, είχε αγάπη για τα πλοία.
Σημειώνεται πως οι επίμαχες πληροφορίες για τη δράση του διαβιβάστηκαν χτες στην αστυνομία και στο Λιμενικό και στελέχη των υπηρεσιών Ασφαλείας προχώρησαν στη σύλληψή του.