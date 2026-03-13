Ηράκλειο: Εργατικά σωματεία παρέδωσαν παπούτσια σε πρόσφυγες στο «Παλιό Ψυγείο» του λιμανιού

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες που φτάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης ανέλαβαν εργατικά σωματεία του Ηρακλείου, τα οποία παρέδωσαν είδη πρώτης ανάγκης στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας που λειτουργεί στο «Παλιό Ψυγείο» στο λιμάνι της πόλης.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, κλιμάκιο εργατικών σωματείων με επικεφαλής τον Βαγγέλη Σοφίου, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, επισκέφθηκε τον χώρο φιλοξενίας και παρέδωσε παπούτσια που συγκεντρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες μέσω δράσης των σωματείων.

Όπως επισημαίνεται, πολλοί από τους ανθρώπους που φτάνουν στο νησί, έπειτα από το δύσκολο ταξίδι τους, διαθέτουν ελάχιστα ρούχα και παπούτσια, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των βασικών αναγκών τους.

Σε ανακοίνωσή τους, τα εργατικά σωματεία τονίζουν ότι, «σε συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι αναγκαίο να δυναμώσει η αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες, οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους για να σωθούν από τον πόλεμο».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν μέσα από τις συλλογικές τους δράσεις να εκφράζουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους ανθρώπους που έχουν ξεριζωθεί από τις πατρίδες τους.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι οι εργαζόμενοι διεκδικούν την απεμπλοκή της χώρας από ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τους οποίους θεωρούν υπεύθυνους για τη δημιουργία πολέμων, φτώχειας και προσφυγικών ροών.

politika-kritis-ad
