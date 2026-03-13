Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στο συνέδριο “Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection”

Μανώλης Μενεγάκης: Συμμετέχουμε ενεργά στον διάλογο για την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης

Στο συνέδριο “Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection”, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στο “Grecotel Amirandes” στο Ηράκλειο, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική πρωτοβουλία δημόσιου διαλόγου για το μέλλον της Κρήτης και τη θέση της στον διεθνή τουριστικό χάρτη, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Travel.gr, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό site στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το «Πρώτο Θέμα» και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο να αποτυπώσει τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού και να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την ενίσχυση της δυναμικής της Κρήτης ως διεθνούς προορισμού, αλλά και για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Η παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου στο συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της ενεργής συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στον διάλογο για την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης, την ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας και την ανάδειξη της πολιτιστικής και γαστρονομικής ταυτότητας του νησιού.

Στο συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο του τουρισμού, των επιχειρήσεων, της οικονομίας, του πολιτισμού και της γαστρονομίας.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναδείχθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του νησιού, οι νέες σημαντικές υποδομές που διαμορφώνουν το μέλλον της Κρήτης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού αλλά και διαρκών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Η Κρήτη βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων, με νέες επενδύσεις και κομβικού χαρακτήρα υποδομές, όπως ο νέος Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, που διαμορφώνουν το μέλλον του νησιού. Σε αυτή τη νέα αναπτυξιακή δυναμική, είναι κρίσιμο η πορεία του τουρισμού να συνδυάζεται με ποιότητα, βιωσιμότητα και ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης αλλά και της χώρας, συμμετέχει ενεργά σε αυτό τον συνεχή διάλογο και εργάζεται σταθερά για την ενίσχυση της ταυτότητας και της δυναμικής της περιοχής μας, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την ταυτότητα του τόπου μας και δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης για το μέλλον».