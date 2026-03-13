Eπιμορφωτικά προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της δράσης “Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης”

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συμμετέχει στην υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) https://tinyurl.com/4bvnw593 .

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΠΚ, θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Κρήτης – Εκπαίδευση επαγγελματιών της ΠΦΥ», το οποίο αναπτύχθηκε από διεπιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Χρήστο Λιονή και την αρωγή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει συνολική διάρκεια 150 ωρών (6 ECTS), θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό σύγχρονης (15 ώρες) και ασύγχρονης εκπαίδευσης (135 ώρες). Οι δικαιούχοι, μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο ένα (1) επιμορφωτικό πρόγραμμα, η επιμόρφωση υλοποιείται σύμφωνα με τις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης και προσφέρονται δύο θεματικές ενότητες:

Α. «Διαχείριση των κοινών νοσημάτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην κοινότητα» η οποία περιλαμβάνει οκτώ θεματικά αντικείμενα.

και

Β. «Πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας», αποτελεί μια εκτενή ενότητα που περιλαμβάνει έντεκα θεματικά αντικείμενα.

Αναλυτικά το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων μπορείτε να δείτε εδώ: https://tinyurl.com/56eeyz6a

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΚ, σύμφωνα με την πρόσκληση, έχουν:

⦁ Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, που απασχολούνται σε δημόσιες δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι., ΠΙ, ΤΟΜΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων κ.ο.κ.) καθώς και σε ιδιωτικές δομές ΠΦΥ (ιδιωτικά ιατρεία, πολυϊατρεία, διαγωνιστικά εργαστήρια κ.ο.κ.) όλων των ειδικοτήτων.

⦁ Ιατροί άνευ ειδικότητας, που απασχολούνται σε δημόσιες δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι., ΠΙ, ΤΟΜΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων κ.ο.κ.) καθώς και σε ιδιωτικές δομές ΠΦΥ (ιδιωτικά ιατρεία, διαγωνιστικά εργαστήρια κ.ο.κ.).

⦁ Ειδικευόμενοι ιατροί που απασχολούνται σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

⦁ Όλες οι κατηγορίες προσωπικών ιατρών και προσωπικών παιδιάτρων του άρθρου 5 του ν.5157/2024.

⦁ Φαρμακοποιοί, ιδιώτες και απασχολούμενοι σε δημόσιες δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι., ΠΙ, ΤΟΜΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων κ.ο.κ.).

⦁ Μη ιατρικό προσωπικό που απασχολείται σε δημόσιες δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι., ΠΙ, ΤΟΜΥ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων κ.ο.κ.)

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας εισόδου του Υπουργείου Υγείας: https://training-phc.moh.gov.gr/register/-1 συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την «Αίτηση συμμετοχής»

Για την αίτηση σας, θα χρειαστείτε:

– Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας σε ισχύ.

– Για τους εργαζόμενους όλων των κατηγοριών του δημοσίου συστήματος υγείας: Βεβαίωση απασχόλησης που θα χορηγείται από την οικεία δομή και στην οποία θα αναφέρεται η ιδιότητα του αιτούντος.

– Για τους ειδικευόμενους ιατρούς, βεβαίωση που θα χορηγείται από το οικείο Νοσοκομείο ή δομή μέσα από την οποία θα προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος.

– Για τους ιδιώτες ιατρούς, βεβαίωση από τον οικείο ιατρικό σύλλογο, από την οποία θα προκύπτει και η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ ή η απασχόληση σε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

– Για τους ιδιώτες φαρμακοποιούς, βεβαίωση εγγραφής στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο από την οποία θα προκύπτει η νόμιμη λειτουργία φαρμακείου ή η απασχόληση σε φαρμακείο.

Για τους δικαιούχους που διατηρούν ατομική επιχείρηση (αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες) ή συμμετέχουν σε οιασδήποτε μορφής επιχείρηση (όπως ιδίως εταιρεία οιασδήποτε μορφής), για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2831/2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής ή μέσω gov.gr για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού.

Προσοχή: αλλαγές στην αίτηση, μετά την υποβολή της δεν μπορούν να γίνουν!

Η διαδικασία υποβολής αίτησης, θα ολοκληρωθεί στις 21/03/2026 και ώρα 23:59.59

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ στο kedivim@uoc.gr ή στα 2810393661 – 662