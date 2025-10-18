Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο Gortyna Forum στη Μεσσαρά.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ο Κώδικας της Γόρτυνας, η δημοκρατία, η πολιτιστική κληρονομιά, η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, και η ενδυνάμωση των πολιτών .

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης συμμετείχε στο Gortys Forum, που διεξήχθη στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς και διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών- Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής τόνισε τη διαχρονική σημασία του θετού δικαίου στην οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών αλλά και επεσήμανε τις προκλήσεις κι ευκαιρίες που σήμερα καλείται να διαχειριστεί η παγκόσμια κοινότητα.

Μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής :«Είναι πραγματικά για μένα ιδιαίτερη τιμή, να παραβρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους εκλεκτούς φίλους και διακεκριμένους επιστήμονες. Σε ένα τόσο σπουδαίο γεγονός γεμάτο διαλόγους, με επίκεντρο τον Κώδικα της Γόρτυνας, τη δημοκρατία, την πολιτιστική κληρονομιά, τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενδυνάμωση των πολιτών. Την πρόοδο της Κοινωνίας των ανθρώπων, με λίγα λόγια.

Ο σοφιστής Κριτίας, δια του ήρωα του, του Σίσυφου, που δέχθηκε τη γνωστή σε όλους μας τιμωρία, μας περιγράφει με δραματικούς τόνους, την εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής, από την αρχική κατάσταση της άνομης βαρβαρότητας, στην εισαγωγή των νόμων, της τιμωρίας και του δικαίου. Υπήρξε μία εποχή, που η ζωή των ανθρώπων ήταν χωρίς τάξη και έμοιαζε με τη ζωή των ζώων. Στην υπηρεσία της κτηνώδους βίας, όπου οι καλοί δεν ανταμείβονταν και οι κακοί δεν τιμωρούνταν.

Τότε οι άνθρωποι θέσπισαν νόμους για επιβολή ποινών, για να επικρατήσει η δικαιοσύνη σε όλους ανεξάρτητα. Για να θέσει υπό τον έλεγχό της την αυθάδεια και όποιος έπεφτε σε σφάλμα να τιμωρείται.

Ο Κώδικας της Γόρτυνας αποτελεί την αρχαιότερη σωζόμενη στην Ευρώπη κωδικοποίηση παλαιότερων νόμων που αφορούν στο δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την οργάνωση της αρχαίας πόλης και τη ζωή των ελεύθερων πολιτών και των δούλων.

Ιδιαίτερα πρωτοποριακές για τα δεδομένα της εποχής θεωρούνται οι διατάξεις για την προστασία της ελευθερίας των γυναικών. Εξάλλου, η μετάβαση από κανόνες που είναι προφορικοί σε κανόνες που είναι γραπτοί (και άρα προσιτοί) συνιστά μία πολύ σημαντική επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας, τόσο πολιτική όσο και πολιτισμική.

Ο γραπτός λόγος είναι αυτός που μένει και δεσμεύει το συντάκτη του αλλά πολύ περισσότερο επιτρέπει την πρόσβαση σε περισσότερους ερμηνευτές. Εξ ου και γίνεται λόγος για το διάλογο των ερμηνευτών

του συντάγματος και του νόμου, ο οποίος είναι, σαφέστατα, ένας δημοκρατικός διάλογος.

Η συζήτηση για το Δίκαιο δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ ακόμη και στις μέρες μας, ακόμη και στο πλαίσιο της φιλελεύθερης Δημοκρατίας. Η ηθική, η μελέτη του σωστού και του λάθους, του καθήκοντος και της υποχρέωσης, των ηθικών κανόνων, της ακεραιότητας, και της υπευθυνότητας, είναι ένα κομβικό σημείο της σύγχρονης ζωής.

Ο κώδικας της Γόρτυνας εκτός, από λαμπρό μνημείο της ελληνικής νομικής επιγραφικής,

αποτελεί παράλληλα, το αρχαιότερο σωζόμενο δημοκρατικό ορόσημο της αρχαιότητας αλλά συνδέει επίσης με τον πιο υποβλητικό τρόπο το χθες με το σήμερα. Το σήμερα όπου, καλούμαστε όλοι, ακολουθώντας τους κανόνες να υπηρετήσουμε ένα θετικό όραμα για το μέλλον του κόσμου μας, που απαιτεί συλλογική δράση για την επίτευξη των στόχων.

Καλούμαστε, όχι να χαράξουμε το νόμο στην πέτρα, όπως οι πρόγονοί μας, αλλά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της δικής μας εποχής : συγκρούσεις, πόλεμοι, τρομοκρατία, κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, πανδημίες.

Με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή. Η κοινωνία στέλνει συνεχώς μηνύματα για τις προσδοκίες της. Για να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Για τη δημιουργία συνθηκών διαμοιραζόμενης αξίας. Για την ενίσχυση του δεσμού που συνδέει την οικονομική με την κοινωνική πρόοδο. Έχουμε όλοι μας ευθύνη. Προς τις κοινότητες στις οποίες ζούμε, απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα. Προστατεύοντας το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Για την καταπολέμηση της πείνας, της φτώχειας, της σύγχρονης δουλείας. Για την Ειρήνη, την ισότητα, τη συμπερίληψη. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους, όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας εκδήλωσης και ιδιαιτέρως την Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη, που έβαλε το προσωπικό της στίγμα».