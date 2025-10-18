Ομάδα του Συντονιστικού Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ : Για την χορηγία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο “Κυνήγι θησαυρού” του Ρεθύμνου.

Δείξε μου τον χορηγό σου να σου ποιος είσαι

Όπως πληροφορηθήκαμε από τα τοπικά ΜΜΕ, στην καθιερωμένη εκδήλωση έναρξης για το κυνήγι του θησαυρού στο Ρέθυμνο, παρουσιάστηκε ο “μέγας χορηγός” της φετινής διοργάνωσης, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ !

Στην τρέχουσα ενεργειακή συγκυρία, που δρομολογούνται έργα για τα οποία αντιδρούν έντονα οι τοπικές κοινωνίες, η χορηγία της ΤΕΡΝΑ σίγουρα δεν προέκυψε από τύχη.

Όμως, επειδή πολύς κόσμος συγχέει την χορηγία με την δωρεά, θα πρέπει αρχικά να διασαφηνισθεί τι σημαίνει χορηγία στην εποχή μας και ποιος είναι ο ρόλος του αποδέκτη της.

“Χορηγία” είναι μια λέξη που δημιουργεί θετικά συναισθήματα, απότοκα της σημασίας που είχε πριν 2500 χρόνια στην Αθήνα του Κλεισθένη και του Περικλή. Τότε, η χορηγία αφορούσε την οικονομική υποστήριξη των τεχνών, όπως οι θεατρικοί αγώνες. Ήταν θεσμός υποχρεωτικός, ένα είδος έμμεσης φορολόγησης για τους 120 πλουσιότερους πολίτες. Σ΄ εκείνη την κοινωνία, η μόνη ανταμοιβή του χορηγού ήταν ο σεβασμός που αποδίδονταν στο πρόσωπο του και η υστεροφημία.

Στην εποχή μας η χορηγία είναι κλάδος του management των επιχειρήσεων. Αποσκοπεί στη διαφήμιση και στη δημιουργία καλύτερης εικόνας για την εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την έννοια της προσφοράς που μετέφερε η λέξη στο πέρασμα των αιώνων.

Στην εποχή μας η χορηγία δεν είναι δωρεά, δεν είναι αφιλοκερδής προσφορά. Είναι συναλλαγή ανάμεσα στον χορηγό και τον αποδέκτη της χορηγίας που ως αντάλλαγμα αναλαμβάνει να διαφημίσει τον χορηγό.

Συνήθως το ποσό της χορηγίας είναι πολύ μικρότερο από το κόστος μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Όμως το όφελος για τον χορηγό είναι πολλαπλάσιο, ειδικά όταν ο χορηγός χρειάζεται οπωσδήποτε να αποκαταστήσει την εικόνα του απέναντι σε ένα κοινό μη φιλικό.

Και αυτή είναι η περίπτωση της χορηγίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που οι διοργανωτές του 36ου κυνηγιού του θησαυρού στο Ρέθυμνο θα την διαφημίζουν ως μέγα χορηγό τους για τους επόμενους μήνες, σε κάθε εκδήλωση και εμφάνιση τους.

Την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για να καταγραφούν οι αγώνες σε κάθε μεριά της Κρήτης, σε κάθε μεριά της Ελλάδας, προκειμένου να σωθούν οι προστατευόμενες περιοχές από την επενδυτική απληστία της, που θα χρειάζονταν επίσης αρκετές σελίδες για τις προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια από εκατοντάδες πολίτες και φορείς.

Την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που, εκτός από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο φράγμα Ποταμών, έχει άδειες παραγωγής για 7 αιολικά πάρκα στο Ρέθυμνο, με 47 ανεμογεννήτριες ύψους 230 μέτρων : 22 ανεμογεννήτριες στο οροπέδιο Αρκαδίου ! 6 ανεμογεννήτριες που θα δεσπόζουν εκατέρωθεν του Πρασσανού φαραγγιού και άλλες 5 πάνω από τον Κουρταλιώτη, 7 ανεμογεννήτριες σε Καρίνες – Λαμπινή και 7

ανεμογεννήτριες ανάμεσα σε Κούμους, Αγκουσελιανά έως Μούντρος ( και εκκρεμούν αιτήσεις για άλλα δυο αιολικά πάρκα της εταιρείας, στο οροπέδιο Αρκαδίου και ανατολικά του ποταμού Πετρέ ).

Την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ένα νέο είδος φεουδάρχη, κάτοχο πλήθους αιολικών πάρκων που καταλαμβάνουν πολλές χιλιάδες στρέμματα δημόσιας γης και γης που αρπάχτηκε από τους ιδιοκτήτες της μέσω δασικών χαρακτηρισμών.

Την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που όντας “κράτος εν κράτει”, αγοράστηκε για 3,2 δις από εταιρεία του σεΐχη του Άμπου Ντάμπι και Ναι, σ΄ αυτόν ανήκουν πλέον τα νερά στο φράγμα Ποταμών, τα χιλιάδες στρέμματα γης και τα αιολικά πάρκα με τις 22 ανεμογεννήτριες στο Αρκάδι.

Αν η αποδοχή αυτής της χορηγίας με τον μεγάλο συμβολισμό δεν είναι πρόκληση απέναντι σε όλο τον λαό της Κρήτης, απέναντι σε όλες τις αγωνιζόμενες για το περιβάλλον κοινότητες της Ελλάδας, τι είναι ;

Είναι γνωστές οι εκλεκτικές συγγένειες κάποιων Ρεθεμνιωτών με την ΤΕΡΝΑ. Είναι γνωστό στους παλαιότερους πώς μεθοδεύτηκε να πάει στην ΤΕΡΝΑ το φράγμα Ποταμών. Είναι γνωστό ποιοι διαβεβαιώνουν τους πολίτες ότι “δεν θέλουν ανεμογεννήτριες” και κάνουν της ΤΕΡΝΑ τα ρουσφέτια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι γνωστό το πώς και από ποιους παρασύρθηκε σ΄ αυτή την προκλητική ενέργεια η ομάδα που έχει αναλάβει το κυνήγι του θησαυρού. Η απάντηση ίσως δεν έχει σημασία, καθώς αυτή η χορηγία προκαλεί πολύ πιο κρίσιμα ερωτήματα :

– Ενώ στα λόγια διατυμπανίζουμε την αγάπη για τον τόπο μας πως είναι δυνατό στην πράξη, με αντάλλαγμα κάποια ευρώ, να ξεπλένουμε την ΤΕΡΝΑ που έρχεται να γεμίσει αυτόν τον τόπο με γιγάντιες ανεμογεννήτριες ;

– Αξίζει για μια διασκέδαση να παραβλέπουμε τους ενεργειακούς σχεδιασμούς που θέλουν την Κρήτη μπαταρία της Ευρώπης και να αγνοούμε τους συμπατριώτες μας από άκρη σε άκρη του νησιού, που αγωνίζονται να σώσουν τα βουνά και τα νερά μας από την απληστία των “επενδυτών”;

Και τέλος :

– Δεν μας φτάνει που διασυρόμαστε ως Κρητικοί, τη μια λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, την άλλη λόγω όπλων και ναρκωτικών; Γιατί να επιβεβαιώσουμε την άποψη ότι κάνουμε τα πάντα για το χρήμα βάζοντας το ιστορικό και ιερό μας μνημείο, το Μοναστήρι του Αρκαδίου, στην ίδια ζυγαριά με την εταιρεία που πρόκειται να το περικυκλώσει με 22 θηριώδεις ανεμογεννήτριες ;