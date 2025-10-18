Ρέθυμνο:Εγκαινιάστηκε το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου υλοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Εγκαινιάστηκε στο Πάνορμο του Δήμου Μυλοποτάμου, το νέο, υπερσύγχρονο Δημοτικό Σχολείο, ένα κτίριο 2.500 τ.μ. και δυναμικότητας 150 μαθητών. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράδοση του έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 3,4 εκατ. ευρώ από το περιφερειακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Στον χαιρετισμό του, ο Στ. Αρναουτάκης χαρακτήρισε την Παιδεία ως «το κορυφαίο δημόσιο αγαθό» και τα νέα σχολεία ως «τις κυψέλες μέσα στις οποίες χτίζεται το μέλλον» Τόνισε πως ο σταθερός στόχος της Περιφέρειας είναι «κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Κρήτης να έχει πρόσβαση σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη γνώση».

Η Περιφέρεια Κρήτης υπηρετεί τη δημόσια εκπαίδευση επενδύοντας σημαντικούς πόρους. Τα τελευταία χρόνια, από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτήθηκε με 22,7 εκατ. ευρώ η ανέγερση, η ενεργειακή αναβάθμιση και ο εξοπλισμός δεκάδων σχολικών συγκροτημάτων στο νησί. Παράλληλα, από το πρόγραμμα της τρέχουσας περιόδου, έχει χρηματοδοτηθεί το σχολείο στο Πάνορμο μαζί με ανάλογα έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,8 εκατ. ευρώ.

Προσθετικά, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις επιπλέον προσκλήσεις συνολικού ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, που αφορούν την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, την ενίσχυση της πρόσβασης ΑμεΑ και τον εκσυγχρονισμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Χαιρόμαστε όταν τα παιδιά μας πηγαίνουν σε τέτοια σύγχρονα σχολεία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας πως η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στην εκπαίδευση συμβάλλει και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Κλείνοντας, συνεχάρη τον Δήμο και όλους τους συντελεστές του έργου.

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης ενώ παραβρέθηκαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Περιφερειάρχης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, εκπρόσωποι τοπικών και εκπαιδευτικών φορέων.