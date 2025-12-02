Ηράκλειο:Ουσιαστικές παρεμβάσεις στην εκδήλωση «Οδική Ασφάλεια – Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων» του Δήμου Ηρακλείου

Με ουσιαστικές παρεμβάσεις από εκπροσώπους φορέων και αρχών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα «Οδική Ασφάλεια – Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων», που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου στο Πολύκεντρο Νεολαίας τη Δευτέρα 1/12.

Στόχος της εκδήλωσης, που εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού καθώς και η διαμόρφωση μιας υπεύθυνης οδηγικής κουλτούρας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν και μίλησαν για την Οδική Ασφάλεια, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της οδηγικής παιδείας και της συνεχούς συνεργασίας των φορέων για τη μείωση των τροχαίων συμβάντων, η Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Καρτσάκης,

ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, ο Διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου Στέλιος Καρακούδης, ο Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ε.Σ.Υ.ΠΡΟ.Τ.Α. Γιάννης Λιονάκης και ο πρώην Βουλευτής Γιάννης Σκουλάς, ως εκπρόσωπος της οικογένειας του αείμνηστου Χαράλαμπου Σκουλά. Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης, εκπρόσωποι θεσμικών και κοινωνικών φορέων, μαθήτριες και μαθητές σχολείων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η τελετή τοποθέτησης αναμνηστικής πλακέτας στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του λιμένα Ηρακλείου στη μνήμη των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων μεταξύ των οποίων και ο Χαράλαμπος Σκουλάς. Πρόκειται για μια συμβολική πράξη που υπενθυμίζει την ανάγκη διαρκούς προσπάθειας για ασφαλέστερους δρόμους.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη ευχαριστώντας όσους συμμετείχαν και στήριξαν την εκδήλωση και ειδικότερα τους εκπροσώπους των φορέων που με την παρουσία και τις τοποθετήσεις τους, συνέβαλλαν καθοριστικά στην επιτυχία της δράσης, καθώς και όσους την παρακολούθησαν, τόνισε: «Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ευρύτερη στρατηγική του Δήμου για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και την καλλιέργεια συνείδησης πρόληψης σε όλη την τοπική κοινωνία».