Έτοιμος για τη “μαγεία” των Χριστουγέννων ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Πλήθος εκδηλώσεων για την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του και να υποδεχτεί την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προσκαλεί όλους να ζήσουν τη “μαγεία” των Χριστουγέννων και να βιώσουν στιγμές χαράς, μέσα από ένα “πλούσιο” πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Η έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σηματοδοτείται, όπως κάθε χρόνο, από τις φωταγωγήσεις των χριστουγεννιάτικων δέντρων στις τρεις Δημοτικές Ενότητες και πιο συγκεκριμένα στο Θραψανό την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου,

στο Καστέλλι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και στο Αρκαλοχώρι την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025. Με τη συνεργασία των Πολιτιστικών Συλλόγων και των τοπικών φορέων, οι κεντρικές πλατείες που θα γεμίσουν χρώματα και αρώματα, μεταμορφώνονται σε γιορτινά σημεία, έτοιμα να υποδεχτούν μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι οι φορείς του τόπου, καλούν τους δημότες να δώσουν μαζί το σύνθημα για την επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Εκτός από τις φωταγωγήσεις οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, περιλαμβάνουν, μουσικές παραστάσεις, χορευτικά, θέατρο, εργαστήρια, χριστουγεννιάτικα παζάρια και πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

🎄ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12/2025, ΠΟΛΥΘΕΑ, Κεντρική πλατεία

➡4:00 μ.μ. Χορευτική παράσταση – Παραδοσιακά κάλαντα με λύρα – Μουσική με DJ.

➡6:00 μ.μ. Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Κέρασμα και μοίρασμα δώρων από τον Αϊ Βασίλη.

Διοργάνωση: Δημοτική Κοινότητα Πολυθέας, Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυθέας

🎄ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12/2025, ΘΡΑΨΑΝΟ, Κεντρική πλατεία

➡6:00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικο παζάρι από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Θραψανού –Εργαστήριο ρομποτικής – Κάλαντα με τη Χορωδία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

➡7:00 μ.μ. Φωταγώγηση του Πυθαρόδεντρου.

Θα ακολουθήσει κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού

🎄ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2025, ΚΑΣΤΕΛΛΙ, Πλατεία Ελευθερίας

➡5:00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικο παζάρι από τον Σύλλογο Γονέων του Παιδικού Σταθμού Καστελλίου, το Χαμόγελο του Παιδιού και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας – Εργαστήριο ρομποτικής – Μουσική παράσταση από τη Σχολή Παραδοσιακών Οργάνων της Ενορίας Καστελλίου – Χορευτική παράσταση από την ομάδα «Ζερβόδεξοι» – Παραδοσιακά κάλαντα από την Δημοτική Χορωδία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

➡7:00 μ.μ. Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Θα προσφερθούν ζεστή σοκολάτα και μπισκότα από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου και διάφορα κεράσματα από το ΚΑΠΗ Καστελλίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελλίου. Επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος Καστελλίου θα προσφέρει γλυκίσματα στο Σοκολατόσπιτο και ο Αϊ Βασίλης θα μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά.

🎄ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2025, ΔΕΜΑΤΙ, Κεντρική πλατεία

➡6:00 μ.μ. Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Παραδοσιακά κάλαντα από τη Χορωδία της Ενορίας Καστελλίου «Ανεμώνες» – Παιχνίδια με ανιματέρ – Κέρασμα.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Δεματίου

🎄ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2025, ΚΑΣΤΕΛΛΙ, Πλατεία Ελευθερίας

➡4:30 μ.μ. Χριστουγεννιάτικο παζάρι από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου

🎄ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, Πλατεία Δημαρχείου

➡ 5:00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικο παζάρι από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων Αρκαλοχωρίου, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.-

Διάφορες δράσεις στο «Κόκκινο Σπιτάκι» από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου – Εργαστήριο Ρομποτικής – Χορευτικά δρώμενα από το ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου, το Γυμναστήριο «RISE UP», τη Σχολή χορού «Χοροέκφραση» και την Ομάδα Χορού της Σχολής Παραδοσιακών και Παραστατικών Τεχνών «Act with HeArt» -Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από τη Χορωδία του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου.

➡7:00 μ.μ. Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Θα ακολουθήσει κέρασμα από τον Σύλλογο «Λογάρι Γεύσεων» και μοίρασμα δώρων από τον Αϊ Βασίλη.

🎄ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2025, ΚΑΣΤΕΛΛΙ, Πλατεία Ελευθερίας

➡4:30 μ.μ. Χριστουγεννιάτικο παζάρι από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου.

➡5:00 μ.μ. Θεατρική παράσταση «Χριστούγεννα SOS» από τη Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου.

🎄ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, Συνεδριακό Κέντρο

➡Ώρα: 8:00 μ.μ.

«Φωτεινές στιγμές». Χριστουγεννιάτικη συναυλία με το Κουαρτέτο Εγχόρδων «Aenaon” της ΚΟΑ.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Είσοδος ελεύθερη.

🎄ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/2025, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

➡5:00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικα δρώμενα στους δρόμους του Αρκαλοχωρίου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου.

➡7:00 μ.μ. Θεατρική παράσταση «Πρόσεχε τι εύχεσαι» από την Εφηβική Θεατρική Ομάδα. Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.

🎄ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2025, ΚΑΣΤΕΛΛΙ , Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Σάλλας

➡5:00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικο παζάρι από το Σύλλογο Γονέων του Παιδικού Σταθμού Καστελλίου.

🎄ΤΡΙΤΗ 23/12/2025, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, Πολύκεντρο Μητρόπολης

➡6:30 μ.μ. Θεατρική παράσταση «Σώστε τα Χριστούγεννα» (Σκρουτζ και Φρικαντέλα) από τη Θεατρική Ομάδα «Ρολίστες και Μαριονέτες».

Διοργάνωση: Α.ΘΛΗ.Σ.Υ Αρκαλοχωρίου

🎄ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12/2025, ΚΑΣΤΕΛΛΙ, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου Καστελλίου

➡6:00 μ.μ. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Σχολών της Ενορίας Καστελλίου.

🎄ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/2025, ΚΑΣΤΕΛΛΙ, Πλατεία Ελευθερίας

➡ 4:00 μ.μ. Σόου με ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ και άλλα παιχνίδια από το CIRCUS CAMINO.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών. η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου-Λυκείου Καστελλίου