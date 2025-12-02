Κρήτη:Επίσκεψη της Πρέσβειρας της Γαλλίας, κας Laurence Auer, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) επισκέφθηκε η Πρέσβειρα της Γαλλίας, κα Laurence Auer χθες, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, συνοδευόμενη από τον Ακόλουθο Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας, Αν. Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος κ. Matthieu Abgrall, την επίτιμη Πρόξενο της Γαλλίας στο Ηράκλειο, κα Σοφία Τσαντηράκη, και την Διευθύντρια του Ελληνογαλλικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, κα Αικατερίνη Μανάλη.

Τους επισκέπτες υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του ΙΤΕ Καθηγητής Βασίλης Χαρμανδάρης και αφού τους ενημέρωσε εκτενώς για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, παρουσία Διευθυντών & Αν. Διευθυντών των Ινστιτούτων και ερευνητών, ακολούθησε γόνιμη συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές ενίσχυσης της ακαδημαϊκής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του ΙΤΕ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Η συμφωνία αυτή αναγνωρίζει την ποιότητα και το εύρος της έρευνας που παράγεται στο ΙΤΕ και ενισχύει την εξωστρέφειά του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συνεργειών με κορυφαία γαλλικά ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και παράλληλα δημιουργεί νέες δυνατότητες για κοινά ερευνητικά έργα, ανταλλαγές επιστημόνων και φοιτητών, καθώς και συνδιοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Ακολούθησε ξενάγηση σε ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ, όπου η Πρέσβειρα είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για δραστηριότητες και πρωτοποριακά προγράμματα που υλοποιούνται στο ΙΤΕ, στους τομείς της φωτονικής, της επεξεργασίας σήματος, της παράκτιας & θαλάσσιας έρευνας και των υποθαλάσσιων ακουστικών μετρήσεων, ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της ομάδας μικροηλεκτρονικής και συνομίλησε με ερευνητές του Ιδρύματος.

Η Πρέσβειρα εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστίες της για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία, εκφράζοντας τον ιδιαίτερο θαυμασμό της για το υψηλό επίπεδο έρευνας που πραγματοποιείται στο ΙΤΕ. Τόνισε τη σημασία της περαιτέρω ενδυνάμωσης των δεσμών ανάμεσα στους ερευνητικούς φορείς των δύο χωρών και έκανε σαφή την πρόθεση της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα να στηρίξει ενεργά νέες κοινές πρωτοβουλίες και συνεργασίες στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Κέντρο Επιστήμης & Πολιτισμού του ΙΤΕ πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή απονομής του τίτλου «Ιππότης στο Τάγμα των Ακαδημαϊκών Φοινίκων» (Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques), στον Πρόεδρο του ΙΤΕ, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης Δρ. Βασίλη Χαρμανδάρη και στον Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, Δρ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, από την Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, κα Laurence Auer.

Ο τίτλος αυτός αποτελεί μια από τις υψηλότερες γαλλικές τιμητικές διακρίσεις, που απονέμεται σε διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και καθηγητές για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην εκπαίδευση και την επιστήμη. Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική αναγνώριση της ποιότητας και του έργου των μελών του ακαδημαϊκού οικοσυστήματος του ΙΤΕ, του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού μας.