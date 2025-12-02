Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος

στο Στρατόπεδο Ρεθύμνου

και στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

28 και 29 Νοεμβρίου 2025

Ανταποκρινόμενες σε σχετικές προσκλήσεις, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, το πρωί της Παρασκευής, 28ης Νοεμβρίου 2025, τέλεσε την Ακολουθία επί τη Ορκωμοσία των νέων οπλιτών στα 547 και 548 Α/Μ Πεζικού, στο Στρατόπεδο Ρεθύμνου, με την παρουσία του Ταξιάρχου Νικολάου Κωστάκη, Διοικητή της 5ης Α/Μ Ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών», εκπροσώπων αρχών και φορέων και πλήθους κόσμου.

Επίσης, το πρωί του Σαββάτου, 29ης Νοεμβρίου 2025, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, εντός του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, στο τέλος της οποίας ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση για τους κεκοιμημένους αστυνομικούς, συνεχάρη τον Πρόεδρο των συνταξιούχων αστυνομικών για την ωραία αυτή πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί θεσμό για τον τόπο μας, και ομίλησε κατάλληλα στο εκκλησίασμα και στους σπουδαστές του Τμήματος.