Ηράκλειο:Την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Μαλεβιζίου υπέγραψε ο Μενέλαος Μποκέας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Μαλεβιζίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Κέντρου, όπου ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ωφελούμενους, να ακούσει τα αιτήματά τους και να ενημερώσει τόσο εκείνους όσο και το προσωπικό για την έναρξη της διαδικασίας προμήθειας νέου λεωφορείου, που θα καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης των ηλικιωμένων.

Ο Μενέλαος Μποκέας ευχαρίστησε θερμά τους εργαζόμενους για την καθημερινή, αδιάκοπη προσπάθειά τους στη φροντίδα και υποστήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, τονίζοντας ότι, «οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Το ΚΗΦΗ αποτελεί έναν πυλώνα κοινωνικής προστασίας και αξιοπρέπειας, και στηρίζουμε με συνέπεια το έργο του.»

Η ανανέωση των συμβάσεων αφορά έξι εργαζόμενους του Κέντρου, συγκεκριμένα: Ιατρό. Κοινωνικούς φροντιστές, Νοσηλεύτρια, Οδηγό, Βοηθητικό προσωπικό.

