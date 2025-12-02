Δήμος Αμαρίου:Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η δημοπράτηση του φράγματος Πλατύ Ποταμού

Προσωρινός ανάδοχος για τις μελέτες των δύο λιμνοδεξαμενών

Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Φεβρουάριο του 2024, βαίνουν προς ολοκλήρωση οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής του Φράγματος Πλατύ Ποταμού η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2ο τρίμηνο του 2026.

Σε ότι αφορά τις μελέτες για τις δύο λιμνοδεξαμενές στην περιοχή Γερακαρίου – Ελενών χωρητικότητας 330.000 και 600.000 κυβικών μέτρων νερού, έχει ήδη οριστεί προσωρινός ανάδοχος, ενώ αναμένεται να οριστεί οριστικός ανάδοχος το 1ο τρίμηνο 2026, με χρόνο παράδοσης των μελετών τα δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με αφορμή την ωρίμανση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση του Φράγματος Πλατύ Ποταμού – ενός εμβληματικού έργου για τους Δήμους Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς, κρίσιμου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τις μελέτες των δύο λιμνοδεξαμενών, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός δήλωσε:

«Μετά από επικοινωνία με διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενημερώθηκα ότι αναμένεται η δημοπράτηση του Φράγματος Πλατύ Ποταμού μέχρι τον Ιούνιο 2026, ενώ όσο αφορά τις δύο λιμνοδεξαμενές στην περιοχή Γερακαρίου – Ελενών, θα έχουμε οριστικό ανάδοχο μέχρι το Μάρτιο 2026. Παρά τις όποιες καθυστερήσεις, το Φράγμα Πλατύ Ποταμού βρίσκεται στο τελικό στάδιο για τη δημοπράτησή του, ενώ για τις δύο λιμνοδεξαμενές αναμένουμε να έχουμε ολοκληρωμένες μελέτες σε δύο χρόνια.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά όλες τις διαδικασίες και να διεκδικούμε με συνέπεια τα αντισταθμιστικά οφέλη που δικαιούται η τοπική κοινωνία και για τα οποία ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις τόσο από το αρμόδιο Υπουργείο, όσο και από την Περιφέρεια Κρήτης. Σε ότι αφορά το ζήτημα των απαλλοτριώσεων θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και να εναρμονίζονται με τις πραγματικές αξίες, τόσο των εκτάσεων όσο και των καλλιεργειών που υφίστανται σε αυτές. Στόχος μας είναι η υλοποίηση έργων που θα υπηρετούν τον τόπο και τις ανάγκες των κατοίκων του για τις επόμενες γενιές».