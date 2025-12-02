Εκδήλωση με θέμα “Φωτεινά ορόσημα των Χανίων (1861-1913),” με φωτογραφικό και αρχειακό υλικό

Φωτεινά ορόσημα των Χανίων (1861-1913)

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων (Σ.Φ.Ν.Χ.) σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων πραγματοποιεί εκδήλωση την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο με θέμα “Φωτεινά ορόσημα των Χανίων (1861-1913)”.

Πρόκειται για εμπλουτισμένη, με φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, παρουσίαση μνημείων, χώρων και δράσεων που ανανέωσαν την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χριστιανικής κοινότητας και ενίσχυσαν την εκπαιδευτική και οικονομική δραστηριότητα της πόλης στο γύρισμα του 19ου αιώνα.

Ιστορικές αναφορές: Σμαράγδη Γαλημιτάκη

Αφήγηση: Σίτσα Κοτσιφάκη