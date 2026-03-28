Ηράκλειο:«ΠιανΟραμα-1Ο Φεστιβάλ Πιάνου Μουσικών Σχολείων» με την στήριξη του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

Σάββατο 28, Κυριακή 29 και Δευτέρα 30 Μαρτίου, σε Αρχάνες, Πεζά και ΠΣΚΗ

Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου διοργανώνει για πρώτη φορά Φεστιβάλ με επίκεντρο το πιάνο και τη συμμετοχή Μουσικών Σχολείων από όλη την Ελλάδα.

Το «ΠιανΟραμα-1Ο Φεστιβάλ Πιάνου Μουσικών Σχολείων» θα πραγματοποιηθεί από 28-30 Μαρτίου 2026, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τη στήριξη της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων «Μίκης Θεοδωράκης» του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει masterclasses, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες μαθητών και καθηγητών, καθώς και ένα μικρό αφιέρωμα στη Ρίκα Δεληγιαννάκη.

Πιο συγκεκριμένα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3/2026: (Αρχάνες, Πεζά)

11.00-15.00:Βιωματικά εργαστήρια με τους προσκεκλημένους καθηγητές Δημήτρη Καρύδη, Ιωσήφ Βαλέτ, Τίτο Γουβέλη και Κωνσταντίνο Δεστούνη, στις Αρχάνες (Αίθουσα Παλαιάς Ηλεκτρικής και Συγκρότημα Δίας).

18.00: Εναρκτήρια συναυλία από τις μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου με έργα συνθετών κρητικής καταγωγής, στην αίθουσα του Δημαρχείου Αρχανών-Αστερουσίων στα Πεζά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026: (Αρχάνες)

10.00-16.00 Μasterclasses και βιωματικά εργαστήρια (Αρχάνες, Αίθουσα Παλαιάς Ηλεκτρικής και Συγκρότημα Δίας).

14.00-16.00: Σεμινάριο παιδαγωγικής πιάνου για εκπαιδευτικούς από την καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου – Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αθηνά Φυτίκα.

17.00-18.30: «Πιανιστικές συναντήσεις»: συναυλία από τα συμμετέχοντα Μουσικά Σχολεία Ρόδου, Λευκάδας, Αλίμου, Σερρών (Αίθουσα Παλαιάς Ηλεκτρικής, Αρχάνες).

18.30-19.30: Ρεσιτάλ πιάνου των προσκεκλημένων καθηγητών Τίτου Γουβέλη και Κωνσταντίνου Δεστούνη (Αίθουσα Παλαιάς Ηλεκτρικής, Αρχάνες).

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3/2026: (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου)

9.00-13.00: Masterclasses (Αίθουσα Συναυλιών ΠΣΚΗ).

16.30: Συναυλία πιάνου των ενεργά συμμετεχόντων μαθητών των masteclasses όλων των Moυσικών Σχολείων (Αίθουσα Συναυλιών ΠΣΚΗ).

19.00: Τελετή λήξης του 1ου Φεστιβάλ πιάνου-«ΠιανΟραμα» (Αίθουσα Συναυλιών ΠΣΚΗ).

Αναλυτικές πληροφορίες για το Φεστιβάλ, το πρόγραμμα, τα εργαστήρια, βιογραφικά καθηγητών, αλλά και οδηγίες μετάβασης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: https://pianoramamusicschoolfestival.blogspot.com/

Το Φεστιβάλ είναι ανοικτό σε όλες και όλους. Η είσοδος στις συναυλίες είναι ελεύθερη.