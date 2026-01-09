ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά
Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντόπισε περαστικός, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του Ηρακλείου, το πτώμα μιας γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά.

Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της γυναίκας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης : Μέτρα...

0
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης υπενθυμίζει στους...

Ηράκλειο:Σύσκεψη στο Υπουργείο Τουρισμού για κρίσιμα ζητήματα...

0
Σημαντικά θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου...

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης : Μέτρα...

0
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης υπενθυμίζει στους...

Ηράκλειο:Σύσκεψη στο Υπουργείο Τουρισμού για κρίσιμα ζητήματα...

0
Σημαντικά θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο : Είχαν στην κατοχή τους περίπου ένα κιλό κάνναβη και υποπολυβόλο
Επόμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης δίπλα στον Ελληνισμό της Διασποράς συμμετέχοντας ενεργά σε εκδήλωση του Ελληνικού Σχολείου του Σάλτσμπουργκ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης : Μέτρα προστασίας και πρόληψης για τη γρίπη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης υπενθυμίζει στους...

Ηράκλειο:Σύσκεψη στο Υπουργείο Τουρισμού για κρίσιμα ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σημαντικά θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Μαθητές Λυκείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Μαθητές Λυκείου στο Δήμο Μινώα...

Χανιά:Κοπή Πίτας Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST