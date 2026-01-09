Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά

Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντόπισε περαστικός, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του Ηρακλείου, το πτώμα μιας γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά.

Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της γυναίκας.