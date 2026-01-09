Ρέθυμνο : Είχαν στην κατοχή τους περίπου ένα κιλό κάνναβη και υποπολυβόλο

Συνελήφθησαν -2- άτομα κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν σχεδόν 900 γραμμάρια κάνναβης, χρηματικό ποσό 350 ευρώ, υποπολυβόλο και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθησαν, χθες (08.01.2026) το απόγευμα στο Ρέθυμνο δύο 26χρονοι άντρες (ημεδαπός και αλλοδαπός) κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν οι δύο άντρες σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο του ημεδαπού κατά το χρόνο που ο ημεδαπός προμήθευε τον αλλοδαπό με ποσότητα ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκαν. Ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και στο όχημα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -876- γραμμάρια κάνναβης και

• το χρηματικό ποσό των -350- ευρώ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -1- υποπολυβόλο

• -1- κυνηγετικό τυφέκιο,

• -1- ζυγαριά,

• -1- σκανδάλη πιστολιού

• μικροποσότητα κάνναβης και

• είδη συσκευασίας ναρκωτικών

• -2- κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον κατασχέθηκε το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.